Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 240a Dương Đình Hội, khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B, Thủ Đức, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc

Tiếp nhận và xử lý thông tin của khách hàng được giao và phát triển khách hàng mới

Thực hiện báo giá, xử lý và chốt đơn hàng

Chốt hợp đồng với khách hàng, lên đơn bán hàng

Hỗ trợ khách hàng sau bán hàng (Tiếp nhận thông tin: Khiếu nại, bảo hành,...)

Theo dõi và thu hồi công nợ khách hàng

Thực hiện các đề xuất nhập, gỡ, giữ hàng...trên phần mềm

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Nam/Nữ từ 25 tuổi trở lên

Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc liên quan

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên, từng làm dự án trong ngành Xây dựng hoặc Cơ điện

Ngoại hình ưu nhìn, khả năng ngoại giao và quan hệ tốt

Có khả năng chịu áp lực công việc cao, là người biết làm việc độc lập, theo nhóm

Có tính kỷ luật cao, trung thực, năng động, dám chịu trách nhiệm, yêu thích kinh doanh

Quyền Lợi

Thu nhập: Thỏa thuận lương cứng từ 8 – 12 triệu/tháng + Hoa hồng

Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, Tết...

Xét tăng lương hàng năm, cơ hội thăng tiến

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Chế độ nghỉ mát hàng năm, hàng quý theo kết quả kinh doanh của Công ty

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật

Cách Thức Ứng Tuyển

