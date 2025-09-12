Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM

Heizka Cable – thương hiệu quốc tế thuộc ChipCorp (Mỹ) – đã có mặt trong ngành công nghệ máy tính và cáp viễn thông từ năm 1989, với mạng lưới phân phối tại hơn 20 quốc gia và trụ sở tại New York, Hà Lan, Singapore. Tại Việt Nam, Heizka Việt Nam được thành lập từ năm 2018, là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm cáp và giải pháp kết nối của Heizka. Với hệ thống đại lý trải dài trên toàn quốc (Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM và các tỉnh lân cận), cùng kho hàng trung tâm đảm bảo cung ứng nhanh chóng, Heizka Việt Nam đã đồng hành cùng hàng trăm công trình, dự án lớn nhỏ, khẳng định uy tín về chất lượng và dịch vụ. Ở Heizka Việt Nam, chúng tôi tin rằng con người là sức mạnh cốt lõi. Đội ngũ chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm chính là nền tảng giúp Heizka không ngừng vươn xa và phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.