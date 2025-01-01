Giới thiệu CÔNG TY TNHH SYSTEMEXE VIỆT NAM

SystemEXE Việt Nam thuộc tập đoàn SystemEXE Japan (Nhật Bản) được thành lập vào năm 2010, đã chọn lựa cho mình con đường thực hiện việc khai thác gia công phần mềm với chất lượng, dịch vụ cao. Đồng thời rèn dũa những kĩ năng liên quan đến cung ứng dịch vụ CNTT, sản xuất phần mềm trong và ngoài nước, nhằm cống hiến cho sự phát triển không chỉ của toàn hệ thống SystemEXE, mà còn của các doanh nghiệp tại Việt Nam. SystemEXE Việt Nam tập hợp đội ngũ nhân viên hòa đồng, thân thiện, hướng đến mục tiêu “Mang trí tuệ kỹ thuật Việt Nam ra tầm quốc tế” với những sản phẩm lĩnh vực công nghệ chất lượng cao cùng những khách hàng là những tập đoàn Nhật Bản hàng đầu thế giới như KAO, Rinnai, Shiseido,... Để đáp ứng nhu cầu mở rộng, SystemEXE Việt Nam liên tục tuyển dụng và gia tăng nhân sự. Website công ty Việt Nam: http://www.system-exe.com.vn/ SystemEXE Việt Nam thuộc tập đoàn SystemEXE Japan (Nhật Bản) được thành lập vào năm 2010, đã chọn lựa cho mình con đường thực hiện việc khai thác gia công phần mềm với chất lượng, dịch vụ cao. Đồng thời rèn dũa những kĩ năng liên quan đến cung ứng dịch vụ CNTT, sản xuất phần mềm trong và ngoài nước, nhằm cống hiến cho sự phát triển không chỉ của toàn hệ thống SystemEXE, mà còn của các doanh nghiệp tại Việt Nam. SystemEXE Việt Nam tập hợp đội ngũ nhân viên hòa đồng, thân thiện, hướng đến mục tiêu “Mang trí tuệ kỹ thuật Việt Nam ra tầm quốc tế” với những sản phẩm lĩnh vực công nghệ chất lượng cao cùng những khách hàng là những tập đoàn Nhật Bản hàng đầu thế giới như KAO, Rinnai, Shiseido,... Để đáp ứng nhu cầu mở rộng, SystemEXE Việt Nam liên tục tuyển dụng và gia tăng nhân sự. Website công ty Việt Nam: http://www.system-exe.com.vn/ Xem thêm