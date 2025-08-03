Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH SYSTEMEXE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Camelia, số 773 Ngô Quyền, Phường An Hải, Sơn Trà, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trực tiếp làm việc với khách hàng Nhật: đàm phán, phân tích yêu cầu, soạn đề xuất – báo giá, báo cáo và trao đổi với nhóm dự án

- Đóng vai trò cầu nối giữa khách hàng và đội phát triển

- Hiểu và làm rõ yêu cầu khách hàng

- Xây dựng/chỉnh sửa tài liệu đặc tả theo yêu cầu và giải thích chính xác cho khách hàng & thành viên nhóm

- Theo dõi tiến độ dự án, báo cáo định kỳ cho khách hàng

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00 hoặc chế độ làm việc linh hoạt)

- Nơi làm việc:

+ VP HCM: Tòa nhà E-town, 364 Cộng Hòa, Phường Tân Bình

+ VP Đà Nẵng: Tòa nhà Camelia - 773 Ngô Quyền, Phường An Hải

+ VP Hà Nội: Tầng 7, tòa nhà HITC, số 239 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 1 năm kinh nghiệm vị trí BrSE

- Tiếng Nhật lưu loát (tương đương N2 trở lên)

- Tư duy tốt, có phương pháp trình bày logic, dễ hiểu

- Có kỹ năng phối hợp tốt và hiểu được tư duy khách hàng

- Chăm chỉ, tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt

- Ưu tiên có kinh nghiệm lập trình với 1 trong các ngôn ngữ: Java, C#.NET, VB.NET, PHP. Biết sử dụng 1 trong các database: Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MySQL

- Ưu tiên ứng viên từng có thời gian làm việc tại Nhật

Tại CÔNG TY TNHH SYSTEMEXE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh

- Thưởng hè, lương tháng 13, thưởng theo lợi nhuận vào cuối năm, ...

- Hệ thống giải thưởng thường xuyên: Giải thưởng nỗ lực, giải thưởng nhân viên xuất sắc, nhân viên triển vọng, thưởng dự án thành công, ...

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN 100% lương

- Chương trình sức khỏe PVI cho nhân viên và gia đình

- Khám sức khỏe định kỳ

- 12 ngày phép + 1 ngày nghỉ sinh nhật

- Du lịch thường niên, teambuilding tổ chức định kỳ, tham gia tiệc Công ty hàng tháng

- Được tham gia các hoạt động thể thao (CLB bóng đá, cầu lông, cờ tướng)

- Tham gia các khóa kỹ năng mềm trong và ngoài Công ty

- Đào tạo tiếng Nhật miễn phí, hỗ trợ thi chứng chỉ và thưởng khi đạt được chứng chỉ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SYSTEMEXE VIỆT NAM

