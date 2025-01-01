Giới thiệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG)

Công Ty TNHH Thương Mại Việt Kim Sài Gòn là công ty sản xuất và thương mại về vải thành phẩm cho may mặc - trụ sở chính tại Trung Quốc và 2 văn phòng đại diện tại TP. HCM và Hà Nội. ✔ Là đối tác uy tín của nhiều thương hiệu thời trang Việt Nam. ✔ Nhà cung ứng chủ lực cho các đại lý chợ Tân Bình và Soái Kình Lâm ✿ SẢN PHẨM THẾ MẠNH: ☩ Vải thời trang: Đũi nhăn, Tơ xước, Chiffon, Tằm ý, Linen, Vải áo dài,.. ☩ Vải sơ mi từ chất liệu bamboo, tencel, cotton, modal, CVC,..