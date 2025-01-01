Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG)

banner-company

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG)

100 - 499 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG)

Công Ty TNHH Thương Mại Việt Kim Sài Gòn là công ty sản xuất và thương mại về vải thành phẩm cho may mặc - trụ sở chính tại Trung Quốc và 2 văn phòng đại diện tại TP. HCM và Hà Nội. ✔ Là đối tác uy tín của nhiều thương hiệu thời trang Việt Nam. ✔ Nhà cung ứng chủ lực cho các đại lý chợ Tân Bình và Soái Kình Lâm ✿ SẢN PHẨM THẾ MẠNH: ☩ Vải thời trang: Đũi nhăn, Tơ xước, Chiffon, Tằm ý, Linen, Vải áo dài,.. ☩ Vải sơ mi từ chất liệu bamboo, tencel, cotton, modal, CVC,.. Công Ty TNHH Thương Mại Việt Kim Sài Gòn là công ty sản xuất và thương mại về vải thành phẩm cho may mặc - trụ sở chính tại Trung Quốc và 2 văn phòng đại diện tại TP. HCM và Hà Nội. ✔ Là đối tác uy tín của nhiều thương hiệu thời trang Việt Nam. ✔ Nhà cung ứng chủ lực cho các đại lý chợ Tân Bình và Soái Kình Lâm ✿ SẢN PHẨM THẾ MẠNH: ☩ Vải thời trang: Đũi nhăn, Tơ xước, Chiffon, Tằm ý, Linen, Vải áo dài,.. ☩ Vải sơ mi từ chất liệu bamboo, tencel, cotton, modal, CVC,.. Xem thêm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Tầng 3 và 4, 1039 Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Quận Tân Bình, TPHCM

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/c-ng-ty-tnhh-th-ng-m-i-vi-t-kim-sg-ntd150381
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Toàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Toàn Cầu
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kỹ Thuật Xây Dựng Kiến An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kỹ Thuật Xây Dựng Kiến An
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty TNHH Npv Express & Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Npv Express & Logistics
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH MTV Địa Vật Lý Giếng Khoan Dầu Khí - PVD Logging Co.,Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MTV Địa Vật Lý Giếng Khoan Dầu Khí - PVD Logging Co.,Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Owner/Product Manager American Taiwan Biopharm Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2,000 USD American Taiwan Biopharm Co., Ltd.
Trên 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch Thlone JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 12 USD Thlone JSC
1 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG VINAFORE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG VINAFORE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Navigos Search
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Ms Ngân English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 350 - 700 USD Ms Ngân English
350 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công ty cổ phần Vie Healthcare làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu Công ty cổ phần Vie Healthcare
Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bảo Ngọc Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Bảo Ngọc Store
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bảo Ngọc Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Bảo Ngọc Store
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện AA Decor Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận AA Decor Corporation
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bảo Ngọc Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Bảo Ngọc Store
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm