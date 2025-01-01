Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH TOZAI DISTRIBUTION

CÔNG TY TNHH TOZAI DISTRIBUTION

Mùa Craft Sake thuộc công ty Tozai Distribution Mùa trong tiếng Việt là các mùa trong năm. Tại Mùa, mục tiêu của chúng tôi là chia sẻ những hương vị tự nhiên và nguyên liệu theo mùa tốt nhất tại Việt Nam. Mùa là Nhà máy và Nhà hàng Rượu Sake Thủ công đầu tiên của Việt Nam. Chúng tôi kết hợp chặt chẽ kinh nghiệm hàng trăm năm của Heiwa Shuzo - nhà máy nấu rượu sake từng đoạt giải thưởng từ Nhật Bản, với những bí quyết chọn lọc nguyên liệu nghiêm ngặt theo mùa và văn hóa "nhậu" tại Việt Nam, nhằm mục đích mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm rượu sake đa dạng với chất lượng cao nhất, phù hợp với nhu cầu, sở thích và thời điểm thưởng thức khác nhau bởi chính các chuyên gia nấu rượu dành cho người yêu rượu và bền vững với môi trường tại các nhà hàng của chúng tôi.

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TOZAI DISTRIBUTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu

Hạn nộp: 24/09/2025

Hồ Chí Minh 30 - 35 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

07 Lê Ngô Cát, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

https://job3s.ai/c-ng-ty-tnhh-tozai-distribution-ntd147282
