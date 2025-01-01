Giới thiệu CÔNG TY TNHH TOZAI DISTRIBUTION

Mùa Craft Sake thuộc công ty Tozai Distribution Mùa trong tiếng Việt là các mùa trong năm. Tại Mùa, mục tiêu của chúng tôi là chia sẻ những hương vị tự nhiên và nguyên liệu theo mùa tốt nhất tại Việt Nam. Mùa là Nhà máy và Nhà hàng Rượu Sake Thủ công đầu tiên của Việt Nam. Chúng tôi kết hợp chặt chẽ kinh nghiệm hàng trăm năm của Heiwa Shuzo - nhà máy nấu rượu sake từng đoạt giải thưởng từ Nhật Bản, với những bí quyết chọn lọc nguyên liệu nghiêm ngặt theo mùa và văn hóa “nhậu” tại Việt Nam, nhằm mục đích mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm rượu sake đa dạng với chất lượng cao nhất, phù hợp với nhu cầu, sở thích và thời điểm thưởng thức khác nhau bởi chính các chuyên gia nấu rượu dành cho người yêu rượu và bền vững với môi trường tại các nhà hàng của chúng tôi. Mùa Craft Sake thuộc công ty Tozai Distribution Mùa trong tiếng Việt là các mùa trong năm. Tại Mùa, mục tiêu của chúng tôi là chia sẻ những hương vị tự nhiên và nguyên liệu theo mùa tốt nhất tại Việt Nam. Mùa là Nhà máy và Nhà hàng Rượu Sake Thủ công đầu tiên của Việt Nam. Chúng tôi kết hợp chặt chẽ kinh nghiệm hàng trăm năm của Heiwa Shuzo - nhà máy nấu rượu sake từng đoạt giải thưởng từ Nhật Bản, với những bí quyết chọn lọc nguyên liệu nghiêm ngặt theo mùa và văn hóa “nhậu” tại Việt Nam, nhằm mục đích mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm rượu sake đa dạng với chất lượng cao nhất, phù hợp với nhu cầu, sở thích và thời điểm thưởng thức khác nhau bởi chính các chuyên gia nấu rượu dành cho người yêu rượu và bền vững với môi trường tại các nhà hàng của chúng tôi. Xem thêm