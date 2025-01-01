Giới thiệu Casla Group

Công Ty Cổ Phần Casla Địa chỉ: Văn phòng Hà Nội, Toà nhà Casla, 78 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Tên người liên hệ: Ms Hương Công Ty Cổ Phần Casla với ngành nghề kinh doanh là sản xuất các loại túi xách dùng trong siêu thị, Chúng tôi có các đơn vị thành viên và các nhà máy lớn đặt tại các tỉnh Hà Nam và Bắc Giang. Các sản phẩm túi xách siêu thị của Casla đã được công nhận chất lượng đạt chuẩn ISO và được khách hàng trên thế giới đánh giá cao. Với hệ thống thiết bị, máy móc được đầu tư theo phương thức chuyển giao công nghệ từ các nước tiên tiến trên Thế giới, được vận hành với đội ngũ cán bộ, công nhân viên, kỹ thuật giàu kinh nghiệm và được đào tạo bài bản. Tất cả các sản phẩm của Công ty đều được xuất khẩu sang các thị trường lớn như Mỹ, Châu Âu, ... và một số nước Châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhiều tập đoàn siêu thị lớn trên thế giới đã chọn Casla làm đối tác để đầu tư và phát tiển và sự hợp tác này nằm trong chiến lược phát triển Casla. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục hợp tác đầu tư với các tập đoàn kinh tế lớn trong nước và quốc tế, mở rộng sản xuất kinh doanh sang mảng sản xuất đá cao cấp. Đồng hành cùng sự phát triển của kinh tế thế giới, Casla mong muốn góp phần tạo nên một môi trường trong lành, đồng thời từng bước xây dựng Casla trở thành một Tập đoàn kinh tế - Công nghiệp hùng mạnh. Năm 2018, Casla mở rộng thêm 2 nhà máy mới, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và hoàn thiện bộ máy Công ty theo đúng định hướng, chúng tôi đang cần tuyển: