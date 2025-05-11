Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX

Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô 03 Tầng 1 và Lô 04 tầng 2, Toà nhà văn phòng, Chung cư Xuân Mai Riverside, Số 150 đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Dạy học các bé mầm non của trường bằng 100% tiếng Anh
Trợ giảng cho giáo viên nước ngoài.
Cùng giáo viên nước ngoài xây dựng giáo án, bài giảng phù hợp với trẻ.
Giao tiếp, trò chuyện với bé bằng tiếng anh 100% hàng ngày.
Hỗ trợ công việc chăm sóc trẻ cùng giáo viên mầm non.
Giao tiếp , trao đổi, báo cáo với phụ huynh về tình hình của trẻ khi ở trường.
Rèn luyện, hướng dẫn trẻ phát triển các kỹ năng mềm.
Chuẩn bị các học cụ cho quá trình giảng dạy.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ và kinh nghiệm làm việc
- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành sư phạm tiếng anh.
- Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng.
Năng lực, kỹ năng và thái độ
- Giao tiếp ứng xử bằng sự thành tâm, thiện ý.
- Năng động, trung thực, có ý thức, trách nhiệm cao trong công việc
- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
- Ham học hỏi, cầu tiến.
Yêu cầu khác
- Ưu tiên có khả năng giao tiếp Tiếng Anh, năng khiếu khác
- Ưu tiên Giáo viên đã được đào tạo/ có hiểu biết về phương pháp giáo dục tiên tiến.
- Chuyển địa điểm làm việc theo yêu cầu.
- Giới tính nữ, độ tuổi từ 21- 35 tuổi, ngoại hình dễ nhìn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 9.000.000 đến 11.000.000 vnđ/tháng.
Xét tăng lương theo năng lực 1 lần/năm.
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà Nước.
Tham gia BHXH, BHYT sau 2 tháng thử việc.
Phụ cấp bao gồm: hỗ trợ phí gửi xe hàng tháng, hỗ trợ ăn trưa, …
Hưởng các chế độ, chính sách phúc lợi của Công ty như dịp Lễ, Tết dương lịch, thâm niên, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỷ,ngày nhà giáo VN, …;
Môi trường làm việc đoàn kết, hỗ trợ, được quan tâm và đối xử đầy tính nhân văn;
Tham gia các hoạt động, sự kiện, team building, du lịch nghỉ mát… do Công ty tổ chức;
Hưởng các chế độ, chính sách phúc lợi của Công ty như sinh nhật, ốm đau, hiếu hỷ…;
Được làm việc trong môi trường Startup tích cực, cởi mở, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ từ sếp đến đồng nghiệp;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa 29T1 Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

