Giới thiệu CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa

Được thành lập từ năm 1995, Mesa là Công ty hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực phân phối chuyên nghiệp các mặt hàng tiêu dùng nổi tiếng và mang lại những giá trị đích thực cho cuộc sống như Nestle, P&G, Miliket, Blackmores,... Số lượng nhân sự ngày càng gia tăng và đã đạt đến con số 2500 nhân viên để đáp ứng yêu cầu phân phối rộng khắc 26 tỉnh thành trên cả nước. Cho đến nay, Mesa đã phát triển thêm nhiều lĩnh vực kinh doanh mới như ẩm thực, bất động sản, đầu tư, dự án.... Đặc biệt là lĩnh vực ẩm thực với những món ăn Á, Âu - những thương hiệu nổi tiếng, được ưa thích tại nhiều nước đã được Mesa mang về Việt Nam và phát triển thành hệ thống chuỗi nhà hàng. Trong tương lai, bằng việc đầu tư và phát triển mạnh lĩnh vực dịch vụ, Mesa sẽ mang lại nhiều cơ hội việc làm cho hàng trăm người lao động tại Việt Nam.