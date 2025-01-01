Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX

Công ty cổ phần ADNX là tập hợp đội ngũ của rất nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm trò chơi điện tử trực tuyến. Chúng tôi luôn muốn đi đầu trong việc mang lại giá trị của các sản phẩm, không chỉ mang tính giải trí mà còn phải mang những giá trị nhân văn và lợi ích cộng đồng. Với những hy vọng và niềm tin như vậy, chắc chắn trong tương lại không xa Công ty cổ phần ADNX sẽ là một đầu tàu trong ngành game online của nước nhà.