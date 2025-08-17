Tuyển Marketing Planner CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 20, 16B1, Làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Marketing Planner Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Lập kế hoạch, phân bổ ngân sách, chịu trách nhiệm điều phối toàn bộ các công việc Marketing cho sản phẩm game của công ty.

- Triển khai các chiến dịch truyền thông, xây dựng thương hiệu sản phẩm trên các nền tảng Online & Offline.

- Phối hợp, lên kế hoạch cùng đội ngũ Team UA triển khai các chiến dịch quảng cáo CPI, CPM trên các kênh Social Media như Facebook, Google, Tiktok để tìm kiếm khách hàng mới cho sản phẩm.

- Phân tích dữ liệu từ các chiến dịch để hiểu rõ hơn về hành vi và sở thích của người chơi.

- Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác đảm bảo rằng thông điệp, ấn phẩm truyền thông phù hợp với sản phẩm và tập khách hàng.

- Nghiên cứu thị trường, cập nhật các xu hướng truyền thông

- Theo sát, đánh giá, báo cáo chiến dịch truyền thông cho quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 01 năm làm việc tại vị trí Senior Marketing Planner

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 15.000.000 - 18.000.000 VNĐ

- Hỗ trợ ăn trưa - ăn uống tại công ty.

- Xét tăng lương hàng năm.

- Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, chính sách lao động theo quy định của Luật Lao động.

- Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp.

- Được làm việc trong một công ty game năng động, phát triển, đứng đầu về mảng mobile game trong thị trường game Việt. Có nhiều thử thách, có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

- Làm việc trực tiếp với Ban giám đốc, là những người có kinh nghiệm, tư duy chiến lược và sáng tạo.

- Thu nhập hấp dẫn, xứng đáng với năng lực, thưởng theo hiệu quả công việc.

- Được cung cấp các trang thiết bị hiện đại cần thiết để nâng cao hiệu quả làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin