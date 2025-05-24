Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Giáo dục Công nghệ Phương Nam (Group) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 145 Nguyễn Hồng Đào, F14, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing

Lập kế hoạch và thực hiện chiến lược truyền thông mạng xã hội cho các chương trình, khóa học của công ty.

Tạo nội dung hấp dẫn, thu hút trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, v.v...

Quản lý và theo dõi các kênh truyền thông xã hội, trả lời bình luận và tương tác với người dùng.

Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội.

Theo dõi xu hướng và cập nhật kiến thức về truyền thông mạng xã hội.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch truyền thông tích hợp.

Đề xuất các ý tưởng sáng tạo và cải tiến để nâng cao hiệu quả truyền thông.

Quản lý ngân sách và lên kế hoạch chi tiêu cho các hoạt động truyền thông mạng xã hội.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông mạng xã hội.

Hiểu biết sâu rộng về các nền tảng mạng xã hội phổ biến và các thuật ngữ chuyên ngành.

Có kỹ năng viết nội dung tốt, khả năng sáng tạo và tư duy chiến lược.

Khả năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả công việc.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Khả năng quản lý thời gian và làm việc độc lập.

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ quản lý mạng xã hội như Facebook Ads Manager, Google Analytics, v.v... (là một lợi thế)

Am hiểu về SEO và SEM (là một lợi thế)

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Công nghệ Phương Nam (Group) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội được học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch thường niên.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật.

Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong một công ty giáo dục uy tín.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Công nghệ Phương Nam (Group)

