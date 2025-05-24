Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty cổ phần đầu tư FGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 25 Triệu

Mức lương 22 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 19 Trần Quý Kiên, P. Bình Trưng Tây,Hồ Chí Minh

Quản lý dự án bất động sản

- Tiếp nhận và phân tích hồ sơ kỹ thuật, bản vẽ, BOQ, tiêu chuẩn kỹ thuật và biện pháp thi công.

- Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trình duyệt mẫu thiết bị, vật tư, tiến độ, shopdrawing.

- Bóc tách khối lượng, phối hợp với quản lý kiểm tra và xác nhận.

- Quản lý, giám sát thi công các đội nhóm, thầu phụ đảm bảo đúng kỹ thuật, chất lượng, ATLĐ và tiến độ.

- Kiểm tra vật tư, thiết bị về công trường đúng chủng loại – số lượng.

- Phối hợp xử lý các sự cố, phát sinh, thay đổi trên công trường.

- Thực hiện nghiệm thu lắp đặt, lập hồ sơ hoàn công và VO nếu phát sinh.

- Đánh giá chất lượng thầu phụ, xác nhận khối lượng thi công.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo từ Ban Lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kỹ thuật hoặc Điện – Điện tử.

- Có kinh nghiệm tại các dự án xây dựng, ưu tiên từng triển khai dự án công nghiệp.

- Thành thạo AutoCAD và tin học văn phòng.

- Có tinh thần trách nhiệm, khả năng làm việc nhóm và chịu áp lực tốt.

- Ưu tiên ứng viên có thể đi công tác tỉnh.

Được Hưởng Những Quyền Lợi

- Thu nhập cạnh tranh theo năng lực + Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật.

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Chế độ nghỉ phép, nghỉ Lễ - Tết đầy đủ theo luật Lao động.

- Du lịch, teambuilding hàng năm, câu lạc bộ thể thao, hoạt động nội bộ sôi nổi.

- Cơ hội đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng quản lý.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, lộ trình phát triển rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển

