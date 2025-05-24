Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty cổ phần đầu tư FGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 25 Triệu

Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Ngày đăng tuyển: 24/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2025
Công ty cổ phần đầu tư FGroup

Quản lý dự án bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án bất động sản Tại Công ty cổ phần đầu tư FGroup

Mức lương
22 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 19 Trần Quý Kiên, P. Bình Trưng Tây,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương 22 - 25 Triệu

- Tiếp nhận và phân tích hồ sơ kỹ thuật, bản vẽ, BOQ, tiêu chuẩn kỹ thuật và biện pháp thi công.
- Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trình duyệt mẫu thiết bị, vật tư, tiến độ, shopdrawing.
- Bóc tách khối lượng, phối hợp với quản lý kiểm tra và xác nhận.
- Quản lý, giám sát thi công các đội nhóm, thầu phụ đảm bảo đúng kỹ thuật, chất lượng, ATLĐ và tiến độ.
- Kiểm tra vật tư, thiết bị về công trường đúng chủng loại – số lượng.
- Phối hợp xử lý các sự cố, phát sinh, thay đổi trên công trường.
- Thực hiện nghiệm thu lắp đặt, lập hồ sơ hoàn công và VO nếu phát sinh.
- Đánh giá chất lượng thầu phụ, xác nhận khối lượng thi công.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo từ Ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương 22 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kỹ thuật hoặc Điện – Điện tử.
- Có kinh nghiệm tại các dự án xây dựng, ưu tiên từng triển khai dự án công nghiệp.
- Thành thạo AutoCAD và tin học văn phòng.
- Có tinh thần trách nhiệm, khả năng làm việc nhóm và chịu áp lực tốt.
- Ưu tiên ứng viên có thể đi công tác tỉnh.

Tại Công ty cổ phần đầu tư FGroup Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh theo năng lực + Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Chế độ nghỉ phép, nghỉ Lễ - Tết đầy đủ theo luật Lao động.
- Du lịch, teambuilding hàng năm, câu lạc bộ thể thao, hoạt động nội bộ sôi nổi.
- Cơ hội đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng quản lý.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, lộ trình phát triển rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư FGroup

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư FGroup

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 19 Trần Quý Kiên, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TPHCM

