Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 238
- 242 Nguyễn oanh, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Thực hiện công tác kế toán tổng hợp, đảm bảo ghi nhận, phản ánh đầy đủ, chính xác và kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động đấu giá tài sản.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hạch toán các khoản thu/chi liên quan đến hoạt động đấu giá: phí tham gia, tiền đặt trước, tiền trúng đấu giá, hoa hồng...
Theo dõi, quản lý và đối chiếu các khoản tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá.
Hạch toán việc hoàn trả tiền đặt trước hoặc chuyển thành tiền thanh toán tài sản khi khách hàng trúng đấu giá.
Phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ, đảm bảo các khoản phải thu, phải trả phát sinh được ghi nhận chính xác.
Tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Nghỉ lễ, Tết, phép năm đúng theo Luật Lao động.
Chế độ nghỉ ốm, thai sản, hiếu hỉ... theo quy định công ty.
Có lộ trình xét tăng lương, thưởng theo năng lực và cống hiến.
Cơ hội phát triển lên vị trí Kế toán trưởng/Trưởng bộ phận kế toán trong tương lai.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
