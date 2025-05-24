Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 238 - 242 Nguyễn oanh, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Thực hiện công tác kế toán tổng hợp, đảm bảo ghi nhận, phản ánh đầy đủ, chính xác và kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động đấu giá tài sản.

Hạch toán các khoản thu/chi liên quan đến hoạt động đấu giá: phí tham gia, tiền đặt trước, tiền trúng đấu giá, hoa hồng...

Theo dõi, quản lý và đối chiếu các khoản tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá.

Hạch toán việc hoàn trả tiền đặt trước hoặc chuyển thành tiền thanh toán tài sản khi khách hàng trúng đấu giá.

Phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ, đảm bảo các khoản phải thu, phải trả phát sinh được ghi nhận chính xác.

Tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Nghỉ lễ, Tết, phép năm đúng theo Luật Lao động.

Chế độ nghỉ ốm, thai sản, hiếu hỉ... theo quy định công ty.

Có lộ trình xét tăng lương, thưởng theo năng lực và cống hiến.

Cơ hội phát triển lên vị trí Kế toán trưởng/Trưởng bộ phận kế toán trong tương lai.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú

