Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI HẢO QUẢ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 27 Lương Trúc Đàm, P. Hòa Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Tư vấn khách hàng, giới thiệu dịch vụ của công ty đến với khách hàng

Duy trì và chăm sóc khách hàng tiềm năng

Báo cáo với trưởng bộ phận: Báo cáo doanh số, các vấn đề liên quan đến việc tăng giảm doanh số.

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ Từ 18-30 tuổi. Tốt nghiệp THPT trở lên

Có tinh thần cầu tiến, năng động, nhiệt huyết với công việc

Siêng năng, kiên trì, trung thực

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI HẢO QUẢ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 5.000.000đ+ phụ cấp tiền ăn 30.000đ/ngày+chuyên cần 400.000đ+ hoa hồng + thưởng KPI (Thu nhập bình quân từ 7.000.000-25.000.000đ)

Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết.

Thời gian làm việc: xoay ca 8 tiếng

Ca sáng: 7:00-15:00

Ca chiều: 15:00-23:00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI HẢO QUẢ

