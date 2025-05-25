Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI HẢO QUẢ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI HẢO QUẢ
Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 27 Lương Trúc Đàm, P. Hòa Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 5 - 7 Triệu
Tư vấn khách hàng, giới thiệu dịch vụ của công ty đến với khách hàng
Duy trì và chăm sóc khách hàng tiềm năng
Báo cáo với trưởng bộ phận: Báo cáo doanh số, các vấn đề liên quan đến việc tăng giảm doanh số.
Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ Từ 18-30 tuổi. Tốt nghiệp THPT trở lên
Có tinh thần cầu tiến, năng động, nhiệt huyết với công việc
Siêng năng, kiên trì, trung thực
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI HẢO QUẢ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản 5.000.000đ+ phụ cấp tiền ăn 30.000đ/ngày+chuyên cần 400.000đ+ hoa hồng + thưởng KPI (Thu nhập bình quân từ 7.000.000-25.000.000đ)
Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết.
Thời gian làm việc: xoay ca 8 tiếng
Ca sáng: 7:00-15:00
Ca chiều: 15:00-23:00
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI HẢO QUẢ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
