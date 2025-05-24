Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 315 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 315
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
9 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Tiếp nhận Khách hàng
Nhập thông tin Khách hàng vào phần mềm hệ thống Phòng khám
Thu phí khám bệnh và tư vấn Thẻ thành viên trọn gói
Báo cáo doanh thu hằng ngày
Đảm bảo công tác vệ sinh khu vực lễ tân và tiền sảnh
Thực hiện các báo cáo liên quan khác
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ dưới 30 tuổi, không có hình xăm
Có bằng tốt nghiệp THPT
Kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên. Ưu tiên có kinh nghiệm làm Lễ tân tại các Bệnh viện, Phòng khám,
Nhân viên Chăm sóc khách hàng;
Biết sử dụng tin học văn phòng (Word, Excel)
Kỹ năng giao tiếp lưu loát
Ngoại hình cân đối, ưa nhìn, giọng nói rõ ràng, dễ nghe
Thái độ nhiệt tình, thân thiện
Có tinh thần trách nhiệm, tích cực, cầu tiến
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 315 Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng hoa hồng nếu bán được thẻ thành viên (không áp KPI, không ảnh hưởng tới lương cứng)
Thử việc 2 tháng
Chế độ bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe
Du Lịch, Teambuilding
Được đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ
Môi trường làm việc thân thiện, hiện đại, chuyên nghiệp, phát triển, ổn định, lâu dài
Hưởng đủ chế độ theo quy định pháp luật về quản lý lao động
Thưởng các ngày Lễ, lương tháng 13, phép năm,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 315
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
