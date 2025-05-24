Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 315 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 9 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tiếp nhận Khách hàng

Nhập thông tin Khách hàng vào phần mềm hệ thống Phòng khám

Thu phí khám bệnh và tư vấn Thẻ thành viên trọn gói

Báo cáo doanh thu hằng ngày

Đảm bảo công tác vệ sinh khu vực lễ tân và tiền sảnh

Thực hiện các báo cáo liên quan khác

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ dưới 30 tuổi, không có hình xăm

Có bằng tốt nghiệp THPT

Kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên. Ưu tiên có kinh nghiệm làm Lễ tân tại các Bệnh viện, Phòng khám,

Nhân viên Chăm sóc khách hàng;

Biết sử dụng tin học văn phòng (Word, Excel)

Kỹ năng giao tiếp lưu loát

Ngoại hình cân đối, ưa nhìn, giọng nói rõ ràng, dễ nghe

Thái độ nhiệt tình, thân thiện

Có tinh thần trách nhiệm, tích cực, cầu tiến

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 315 Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng hoa hồng nếu bán được thẻ thành viên (không áp KPI, không ảnh hưởng tới lương cứng)

Thử việc 2 tháng

Chế độ bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe

Du Lịch, Teambuilding

Được đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ

Môi trường làm việc thân thiện, hiện đại, chuyên nghiệp, phát triển, ổn định, lâu dài

Hưởng đủ chế độ theo quy định pháp luật về quản lý lao động

Thưởng các ngày Lễ, lương tháng 13, phép năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 315

