Tuyển Kế toán thuế Công ty cổ phần Vilaconic làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty cổ phần Vilaconic
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nghệ An: Thành phố Vinh
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện công việc kế toán Thuế và hoàn thuế theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.
- Lập, kiểm tra và hạch toán các chứng từ kế toán đảm bảo chính xác, kịp thời và đầy đủ.
- Theo dõi và quản lý các khoản phải thu, phải trả.
- Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.
- Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán với các bộ phận liên quan.
- Cập nhật và quản lý thông tin kế toán trên hệ thống phần mềm kế toán (nếu có).
- Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ kế toán trước khi hạch toán.
- Thực hiện công việc lưu trữ chứng từ kế toán đảm bảo theo đúng quy định.
- Hỗ trợ trong việc kiểm toán định kỳ của công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong vị trí kế toán tổng hợp.
- Nắm vững các nguyên tắc kế toán, luật thuế và các quy định liên quan.
- Thành thạo phần mềm kế toán Misa, Fast Accounting hoặc các phần mềm kế toán khác là một lợi thế.
- Kỹ năng sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint).
- Khả năng phân tích, tổng hợp số liệu tốt.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác và có trách nhiệm cao trong công việc.
- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
- Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
- Khả năng giao tiếp tốt
Tại Công ty cổ phần Vilaconic Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
- Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
- Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
- Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
- Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Vilaconic
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI