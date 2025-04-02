Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

banner-company

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

100 - 499 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TẠI APG SECURITIES – KHỞI ĐẦU CHO SỰ ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN Năm 2024 đánh dấu cột mốc quan trọng của Công ty Chứng khoán APG với sự thay đổi về Chủ sở hữu và chiến lược phát triển đột phá. APG định vị mình bằng sự khác biệt, cạnh tranh thông qua sản phẩm xuất sắc, công nghệ vượt trội và đội ngũ nhân sự tài năng, nhiệt huyết. Chúng tôi cam kết xây dựng một môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, khang trang, thân thiện, nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội phát triển và tỏa sáng. Dựa trên các giá trị cốt lõi: Minh bạch – Phát triển bền vững – Tận tâm, chuyên nghiệp – Cam kết dịch vụ toàn diện, APG hướng đến mục tiêu trở thành công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam. Nếu bạn đang tìm kiếm một bệ phóng sự nghiệp vững chắc trong ngành tài chính – chứng khoán, APG chính là điểm đến lý tưởng dành cho bạn!

Tin tuyển dụng Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Tuyển Product Owner/Product Manager Công ty Cổ phần Chứng khoán APG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Tuyển Product Owner/Product Manager Công ty Cổ phần Chứng khoán APG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Chứng khoán APG Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Hạn nộp: 17/09/2025

Hồ Chí Minh 25 - 30 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Tuyển Product Owner/Product Manager Công ty Cổ phần Chứng khoán APG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Product Owner/Product Manager Công ty Cổ phần Chứng khoán APG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Chứng khoán APG Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Hạn nộp: 17/09/2025

Hồ Chí Minh 20 - 30 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
161 Võ Văn Tần, Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-co-phan-chung-khoan-apg-ntd180122
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG XU HƯỚNG SỐ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG XU HƯỚNG SỐ
10 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Đầu Tư Nam Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu Công ty Cổ phần Đầu Tư Nam Phúc
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 4 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Trên 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VINA TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VINA TECH
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH KAY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KAY GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm
11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HOÁ VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC ĐÔNG DƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HOÁ VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC ĐÔNG DƯƠNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Công ty cổ phần Gió media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Gió media
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ FANXIPAN Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ FANXIPAN Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Y Tế Quang Minh Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Y Tế Quang Minh Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SAMYANG ANIPHARM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH SAMYANG ANIPHARM VIỆT NAM
15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 40 Triệu JobsGO Recruit
6 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ HARIFA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ HARIFA
Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm