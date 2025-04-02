Giới thiệu Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TẠI APG SECURITIES – KHỞI ĐẦU CHO SỰ ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN Năm 2024 đánh dấu cột mốc quan trọng của Công ty Chứng khoán APG với sự thay đổi về Chủ sở hữu và chiến lược phát triển đột phá. APG định vị mình bằng sự khác biệt, cạnh tranh thông qua sản phẩm xuất sắc, công nghệ vượt trội và đội ngũ nhân sự tài năng, nhiệt huyết. Chúng tôi cam kết xây dựng một môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, khang trang, thân thiện, nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội phát triển và tỏa sáng. Dựa trên các giá trị cốt lõi: Minh bạch – Phát triển bền vững – Tận tâm, chuyên nghiệp – Cam kết dịch vụ toàn diện, APG hướng đến mục tiêu trở thành công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam. Nếu bạn đang tìm kiếm một bệ phóng sự nghiệp vững chắc trong ngành tài chính – chứng khoán, APG chính là điểm đến lý tưởng dành cho bạn!