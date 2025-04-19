Tuyển Business Analyst Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Business Analyst Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Ngày đăng tuyển: 19/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/05/2025
Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 118

- 120 đường B2, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh., Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia đặt đề bài, triển khai tự động hóa luồng onboarding, điều kiện phê duyệt tự động/bán tự động cho rule thẩm định, chính sách rủi ro lên trên hệ thống (LOS, App, Core)
Phối hợp với các phòng ban trong Trung Tâm QTRR (Phòng Thẩm Định, Rủi ro Gian Lận, Rủi Ro Mô Hình, RRHĐ) để thu thập yêu cầu người dùng xây dựng BRD các module liên quan của QTRR để trao đổi làm việc với CNTT phát triển trên hệ thống như: màn hình thẩm định, điều kiện onboarding, scoring, fraud rule, blacklist, ekyc,...
Trao đổi với đội collection, kinh doanh để xây dựng tài liệu kịch bản nhắc nợ trước hạn tự động trên hệ thống Nexusti (SMS/ZMS, Chatbot, Auto call)
Phối kết hợp với các phòng chức năng khác (PTSP, VH, CNTT) xây dựng yêu cầu triển khai áp dụng (BRD), xây dựng các Test case, tiến hành kiểm thử hệ thống (UAT) để điều chỉnh hệ thống đo lường rủi ro trong quá trình triển khai áp dụng
HCM: 118 - 120 đường B2, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Business Analyst, Rủi ro tín dụng
Sử dụng: Draw.io, jira, Confluence
Test Postman
Viết BRD, viết testcase, vẽ mockup…
Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty tài chính, ngân hàng….

Tại Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng cạnh tranh + Thưởng KPI theo kết quả công việc
Thưởng cuối năm + thưởng Lễ/Tết + thưởng sinh nhật
12 ngày phép năm + Nghỉ sinh nhật
BHXH + chế độ bảo hiểm đặc biệt dành cho nhân viên (F88 Care)
Cơ hội tham gia gắn kết với tập thể thông qua các hoạt động văn hóa sôi động: Teambuilding, Tất niên, 8/3, 20/10, Giáng sinh…
Môi trường làm việc cởi mở và năng động với các giá trị cốt lõi sâu sắc truyền cảm hứng làm việc đến nhân viên.
Khuyến khích trao đổi ý tưởng, đề cao sự sáng tạo trong công việc.
F88 cam kết cho bạn nền tảng vững chắc để trau dồi và phát triển.
Sẵn sàng trao quyền, cơ hội đột phá cho CBNV.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company

Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng M, gian 206 tòa nhà N-01A Golden land 275 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

