Tuyển Business Analyst Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 118 - 120 đường B2, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh., Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia đặt đề bài, triển khai tự động hóa luồng onboarding, điều kiện phê duyệt tự động/bán tự động cho rule thẩm định, chính sách rủi ro lên trên hệ thống (LOS, App, Core)

Phối hợp với các phòng ban trong Trung Tâm QTRR (Phòng Thẩm Định, Rủi ro Gian Lận, Rủi Ro Mô Hình, RRHĐ) để thu thập yêu cầu người dùng xây dựng BRD các module liên quan của QTRR để trao đổi làm việc với CNTT phát triển trên hệ thống như: màn hình thẩm định, điều kiện onboarding, scoring, fraud rule, blacklist, ekyc,...

Trao đổi với đội collection, kinh doanh để xây dựng tài liệu kịch bản nhắc nợ trước hạn tự động trên hệ thống Nexusti (SMS/ZMS, Chatbot, Auto call)

Phối kết hợp với các phòng chức năng khác (PTSP, VH, CNTT) xây dựng yêu cầu triển khai áp dụng (BRD), xây dựng các Test case, tiến hành kiểm thử hệ thống (UAT) để điều chỉnh hệ thống đo lường rủi ro trong quá trình triển khai áp dụng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Business Analyst, Rủi ro tín dụng

Sử dụng: Draw.io, jira, Confluence

Test Postman

Viết BRD, viết testcase, vẽ mockup…

Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty tài chính, ngân hàng….

Tại Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng cạnh tranh + Thưởng KPI theo kết quả công việc

Thưởng cuối năm + thưởng Lễ/Tết + thưởng sinh nhật

12 ngày phép năm + Nghỉ sinh nhật

BHXH + chế độ bảo hiểm đặc biệt dành cho nhân viên (F88 Care)

Cơ hội tham gia gắn kết với tập thể thông qua các hoạt động văn hóa sôi động: Teambuilding, Tất niên, 8/3, 20/10, Giáng sinh…

Môi trường làm việc cởi mở và năng động với các giá trị cốt lõi sâu sắc truyền cảm hứng làm việc đến nhân viên.

Khuyến khích trao đổi ý tưởng, đề cao sự sáng tạo trong công việc.

F88 cam kết cho bạn nền tảng vững chắc để trau dồi và phát triển.

Sẵn sàng trao quyền, cơ hội đột phá cho CBNV.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company

