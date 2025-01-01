Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

100 - 499 Nhân viên
Giới thiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Alphaway Technology cung cấp các giải pháp e-Gov và giải pháp IT cho Ngân Hàng. Lương thưởng cực cao, phù hợp với những bạn đã có gia đình và muốn kiếm nhiều tiền Môi trường làm việc thỏa mái theo phong cách startup, không bị gò bó Làm việc với những công nghệ mới nhất, xây dựng những hệ thống lớn và phức tạp Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp, tích lũy những kinh nghiệm mà bạn chưa từng được trải qua ở công ty cũ

Tin tuyển dụng Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 30 Triệu

Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Hạn nộp: 18/09/2025

Hà Nội 22 - 30 Triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Tuyển Lập trình viên Android Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 34 Triệu

Tuyển Lập trình viên Android Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 34 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Hạn nộp: 27/09/2025

Hà Nội 20 - 34 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

