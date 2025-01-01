Giới thiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Alphaway Technology cung cấp các giải pháp e-Gov và giải pháp IT cho Ngân Hàng. Lương thưởng cực cao, phù hợp với những bạn đã có gia đình và muốn kiếm nhiều tiền Môi trường làm việc thỏa mái theo phong cách startup, không bị gò bó Làm việc với những công nghệ mới nhất, xây dựng những hệ thống lớn và phức tạp Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp, tích lũy những kinh nghiệm mà bạn chưa từng được trải qua ở công ty cũ Alphaway Technology cung cấp các giải pháp e-Gov và giải pháp IT cho Ngân Hàng. Lương thưởng cực cao, phù hợp với những bạn đã có gia đình và muốn kiếm nhiều tiền Môi trường làm việc thỏa mái theo phong cách startup, không bị gò bó Làm việc với những công nghệ mới nhất, xây dựng những hệ thống lớn và phức tạp Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp, tích lũy những kinh nghiệm mà bạn chưa từng được trải qua ở công ty cũ