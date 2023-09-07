Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA

NovaEdu là doanh nghiệp hoạt động trong hai lĩnh vực Công nghệ Giáo dục và Kinh doanh thực phẩm bổ sung dinh dưỡng như sữa cừu, sữa dê, tinh bột kháng,... Lĩnh vực giáo dục: Cung cấp các giải pháp đào tạo về hướng nghiệp, khởi nghiệp, công nghệ kết nối cơ hội và việc làm, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp cùng phát triển. Novaedu hiện tại là đơn vị đồng hành cùng Bộ GD&ĐT trong việc triển khai Đề án "Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp đến năm 2025" của Thủ tướng Chính Phủ (Đề án 1665). Và là đơn vị chính thức nhận uỷ quyền của BGD&ĐT tổ chức các hoạt động và Ngày hội Khởi nghiệp Quốc Gia của HSSV từ năm 2020. Novaedu hiện tại đang triển khai 4 dự án lớn, quan trọng như: