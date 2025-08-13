Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA
- Hà Nội: 22 Thành Công, Ba Đình, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
- Biên soạn nội dung các bài kiểm tra, tư liệu học tập theo chủ đề, đấu trường, nhập liệu lên website các môn Văn, Toán , Anh THCS, THPT.
- Thực hiện báo cáo hàng ngày và những đề xuất khắc phục, sửa lỗi và hoàn thiện các nội dung.
- Giải đáp thắc mắc của học sinh về môn mình phụ trách trên website.
- Các cv khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên học sư phạm Văn, Toán, Anh;
- Chủ động, làm việc có trách nhiệm;
- Mong muốn được học hỏi;
- Có laptop, phương tiện đi lại.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA Thì Được Hưởng Những Gì
- Có cơ hội cao trở thành nhân viên chính thức;
- Được tham gia học các lớp học kỹ năng mềm bổ ích không mất phí;
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI