Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA

Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 22 Thành Công, Ba Đình, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

- Biên soạn nội dung các bài kiểm tra, tư liệu học tập theo chủ đề, đấu trường, nhập liệu lên website các môn Văn, Toán , Anh THCS, THPT.
- Thực hiện báo cáo hàng ngày và những đề xuất khắc phục, sửa lỗi và hoàn thiện các nội dung.
- Giải đáp thắc mắc của học sinh về môn mình phụ trách trên website.
- Các cv khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên sinh viên năm cuối hoặc sinh viên có lịch học định, rảnh Thứ 7 và Chủ nhật;
- Ưu tiên ứng viên học sư phạm Văn, Toán, Anh;
- Chủ động, làm việc có trách nhiệm;
- Mong muốn được học hỏi;
- Có laptop, phương tiện đi lại.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ dấu thực tập;
- Có cơ hội cao trở thành nhân viên chính thức;
- Được tham gia học các lớp học kỹ năng mềm bổ ích không mất phí;
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

