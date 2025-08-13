Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 22 Thành Công, Ba Đình, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

- Biên soạn nội dung các bài kiểm tra, tư liệu học tập theo chủ đề, đấu trường, nhập liệu lên website các môn Văn, Toán , Anh THCS, THPT.

- Thực hiện báo cáo hàng ngày và những đề xuất khắc phục, sửa lỗi và hoàn thiện các nội dung.

- Giải đáp thắc mắc của học sinh về môn mình phụ trách trên website.

- Các cv khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên sinh viên năm cuối hoặc sinh viên có lịch học định, rảnh Thứ 7 và Chủ nhật;

- Ưu tiên ứng viên học sư phạm Văn, Toán, Anh;

- Chủ động, làm việc có trách nhiệm;

- Mong muốn được học hỏi;

- Có laptop, phương tiện đi lại.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ dấu thực tập;

- Có cơ hội cao trở thành nhân viên chính thức;

- Được tham gia học các lớp học kỹ năng mềm bổ ích không mất phí;

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA

