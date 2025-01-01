Giới thiệu công ty cổ phần Data Impact

Data Impact là 1 công ty tại Việt Nam có vốn đầu tư từ Tập đoàn Headwaters, Nhật Bản. Là một công ty đang được giao dịch trên sàn chứng khoán Nhật Bản, Headwaters đang được rất nhiều khách hàng là các tập đoàn lớn chọn lựa là đối tác triển khai các giải pháp CNTT, AI, IoT như Microsoft, Sony, Nvidia … Data Impact với nền tảng là các kỹ sư CNTT Việt Nam, sẽ tạo ra các dịch vụ CNTT có thể được sử dụng trên thị trường toàn cầu, cạnh tranh trực tiếp về mặt chất lượng và con người với các công ty lớn trên thế giới. Data Impact là 1 công ty tại Việt Nam có vốn đầu tư từ Tập đoàn Headwaters, Nhật Bản. Là một công ty đang được giao dịch trên sàn chứng khoán Nhật Bản, Headwaters đang được rất nhiều khách hàng là các tập đoàn lớn chọn lựa là đối tác triển khai các giải pháp CNTT, AI, IoT như Microsoft, Sony, Nvidia … Data Impact với nền tảng là các kỹ sư CNTT Việt Nam, sẽ tạo ra các dịch vụ CNTT có thể được sử dụng trên thị trường toàn cầu, cạnh tranh trực tiếp về mặt chất lượng và con người với các công ty lớn trên thế giới. Data Impact là 1 công ty tại Việt Nam có vốn đầu tư từ Tập đoàn Headwaters, Nhật Bản. Là một công ty đang được giao dịch trên sàn chứng khoán Nhật Bản, Headwaters đang được rất nhiều khách hàng là các tập đoàn lớn chọn lựa là đối tác triển khai các giải pháp CNTT, AI, IoT như Microsoft, Sony, Nvidia … Data Impact với nền tảng là các kỹ sư CNTT Việt Nam, sẽ tạo ra các dịch vụ CNTT có thể được sử dụng trên thị trường toàn cầu, cạnh tranh trực tiếp về mặt chất lượng và con người với các công ty lớn trên thế giới.