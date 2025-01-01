Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ công ty cổ phần Data Impact

công ty cổ phần Data Impact

10 - 24 Nhân viên
Giới thiệu công ty cổ phần Data Impact

Data Impact là 1 công ty tại Việt Nam có vốn đầu tư từ Tập đoàn Headwaters, Nhật Bản. Là một công ty đang được giao dịch trên sàn chứng khoán Nhật Bản, Headwaters đang được rất nhiều khách hàng là các tập đoàn lớn chọn lựa là đối tác triển khai các giải pháp CNTT, AI, IoT như Microsoft, Sony, Nvidia … Data Impact với nền tảng là các kỹ sư CNTT Việt Nam, sẽ tạo ra các dịch vụ CNTT có thể được sử dụng trên thị trường toàn cầu, cạnh tranh trực tiếp về mặt chất lượng và con người với các công ty lớn trên thế giới.

Tin tuyển dụng công ty cổ phần Data Impact

công ty cổ phần Data Impact

Tuyển Trợ lý kinh doanh công ty cổ phần Data Impact làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trợ lý kinh doanh công ty cổ phần Data Impact làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
công ty cổ phần Data Impact công ty cổ phần Data Impact

Hạn nộp: 26/09/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm

