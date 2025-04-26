Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH TRUNG NHẬT GPS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH TRUNG NHẬT GPS
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Nam dư, Lĩnh nam, Hoàng mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Phát triển ứng dụng mới trên nền tảng Flutter cho Mobile và Desktop theo yêu cầu dự án
Flutter
Mobile và Desktop
Thiết kế UI/UX
Kết nối với API / cơ sở dữ liệu / backend
API / cơ sở dữ liệu / backend
Sửa lỗi, bảo trì, cập nhật các tính năng
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng với Flutter/Dart là một lợi thế
Nắm vững kiến thức về lập trình hướng đối tượng , cấu trúc dữ liệu.
Có kinh nghiệm build ứng dụng cho Android/iOS hoặc Windows/macOS
Đã có ứng dụng thực tế là một lợi thế
Có khả năng học hỏi cao
Tại CÔNG TY TNHH TRUNG NHẬT GPS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cạnh tranh
Tăng lương sau thử việc 02 tháng, tăng lương hàng năm
Thưởng hiệu suất hàng tháng
Hỗ trợ ăn trưa: 20.000đ/bữa
Đóng BHXH, BHYT theo quy định
Làm việc trong môi trường trẻ trung thân thiện, có cơ hội phát triển thành key member
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUNG NHẬT GPS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
