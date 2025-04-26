Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH TRUNG NHẬT GPS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nam dư, Lĩnh nam, Hoàng mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Phát triển ứng dụng mới trên nền tảng Flutter cho Mobile và Desktop theo yêu cầu dự án

Thiết kế UI/UX

Kết nối với API / cơ sở dữ liệu / backend

Sửa lỗi, bảo trì, cập nhật các tính năng

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết sử dụng với Flutter/Dart là một lợi thế

Nắm vững kiến thức về lập trình hướng đối tượng , cấu trúc dữ liệu.

Có kinh nghiệm build ứng dụng cho Android/iOS hoặc Windows/macOS

Đã có ứng dụng thực tế là một lợi thế

Có khả năng học hỏi cao

Tại CÔNG TY TNHH TRUNG NHẬT GPS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh

Tăng lương sau thử việc 02 tháng, tăng lương hàng năm

Thưởng hiệu suất hàng tháng

Hỗ trợ ăn trưa: 20.000đ/bữa

Đóng BHXH, BHYT theo quy định

Làm việc trong môi trường trẻ trung thân thiện, có cơ hội phát triển thành key member

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUNG NHẬT GPS

