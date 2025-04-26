Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH TRUNG NHẬT GPS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH TRUNG NHẬT GPS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUNG NHẬT GPS
Ngày đăng tuyển: 26/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/05/2025
CÔNG TY TNHH TRUNG NHẬT GPS

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH TRUNG NHẬT GPS

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nam dư, Lĩnh nam, Hoàng mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Phát triển ứng dụng mới trên nền tảng Flutter cho Mobile và Desktop theo yêu cầu dự án
Flutter
Mobile và Desktop
Thiết kế UI/UX
Kết nối với API / cơ sở dữ liệu / backend
API / cơ sở dữ liệu / backend
Sửa lỗi, bảo trì, cập nhật các tính năng

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết sử dụng với Flutter/Dart là một lợi thế
Flutter/Dart là một lợi thế
Nắm vững kiến thức về lập trình hướng đối tượng , cấu trúc dữ liệu.
Có kinh nghiệm build ứng dụng cho Android/iOS hoặc Windows/macOS
Đã có ứng dụng thực tế là một lợi thế
Có khả năng học hỏi cao

Tại CÔNG TY TNHH TRUNG NHẬT GPS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh
Tăng lương sau thử việc 02 tháng, tăng lương hàng năm
Thưởng hiệu suất hàng tháng
Hỗ trợ ăn trưa: 20.000đ/bữa
Đóng BHXH, BHYT theo quy định
Làm việc trong môi trường trẻ trung thân thiện, có cơ hội phát triển thành key member

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUNG NHẬT GPS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUNG NHẬT GPS

CÔNG TY TNHH TRUNG NHẬT GPS

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Nam dư, Lĩnh nam, Hoàng mai, Hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

