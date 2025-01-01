Danh sách Công ty >

Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK

100 - 499 Nhân viên
Công ty Cổ phần đầu tư BeNK được thành lập từ năm 2015 và hiện tại đang là nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam về Sàn gỗ, Đồ nội thất bằng gỗ & mây PE, Thớt gỗ... BeNK đang xuất khẩu 100% sang thị trường EU, Mỹ, Trung Đông và một số thị trường khác. Sản phẩm được phát triển với các hình thức KD (knocked down), lắp đặt DIY (do it yourself). Với đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề, sản phẩm được sản xuất và quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, thương hiệu BeNK đã được rất nhiều khách hàng tại nhiều nước trên thế giới lựa chọn làm đối tác tin cậy. BeNK luôn lấy "Con người" là nguồn lực tiên quyết để "Đồng hành cùng phát triển", "Thay đổi" cải tiến liên tục, thực hiện "Kinh doanh lành mạnh, hợp pháp, chính nghĩa" và thực hiện "Trách nhiệm xã hội".

Tin tuyển dụng Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK

Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Hạn nộp: 17/09/2025

Hà Nội 10 - 15 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm

