CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
100 - 499 Nhân viên
https://softdreams.vn/
Công ty Cổ phần đầu tư công nghệ và thương mại Softdreams (gọi tắt là Softdreams) được thành lập vào năm 2012 tại Hà Nội với hoạt động ban đầu trong lĩnh vực phát triển phần mềm, công nghệ thông tin phục vụ doanh nghiệp và chính phủ. 

Các sản phẩm phần mềm của Softdreams đang cung cấp cho hàng trăm nghìn doanh nghiệp với hàng chục triệu người dùng trên toàn quốc.

Các sản phẩm nổi bật trên thị trường

+ Hóa đơn điện tử Easyinvoice
+ Phần mềm kế toán Easybooks
+ Chữ ký số EasyCA
+ Phần mềm kế khai Easypit
+ Phần mềm in vé điện tử Easyticket

Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Hạn nộp: 30/09/2025

Hà Nội 8 - 15 Triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Hạn nộp: 30/09/2025

Hà Nội 8 - 15 Triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Hạn nộp: 30/09/2025

Hà Nội 8 - 15 Triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa chỉ

Địa chỉ
Nhà khách ATS số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

