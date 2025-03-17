Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Shaha Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 21/62 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

Chăm sóc hệ thống và phát triển các đối tác bán hàng tổ hợp giải pháp toàn diện Xử lý nước công nghệ cao & Giải pháp xử lý Không khí được nhập khẩu nguyên chiếc từ: Mỹ, Châu Âu trên tất cả các kênh.

Phát triển đa kênh bán hàng phù hợp với sản phẩm, hệ thống đối tác

Chăm sóc, duy trì mạng lưới khách hàng khách hàng của công ty, nhận nhiệm vụ kinh doanh từ cấp trên.

Chủ động đề xuất các cơ chế và doanh số bán hàng với công ty

y

Chăm sóc khách hàng đã sử dụng sản phẩm của công ty, xây dựng các chương trình chăm sóc khách hàng hiệu quả, giới thiệu gia tăng các dòng sản phẩm mới từ công ty.

Xây dựng các chương trình chăm sóc khách hàng, đối tác, theo năm, tháng, quý

Triển khai giới thiệu sản phẩm trong các hội chợ do công ty tổ chức, group, workshop, sự kiện chăm sóc đối tác, khách hàng .

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng tối thiểu từ 1 năm trở lên

Chủ động đề xuất trong công việc, có tinh thần làm việc tập thể. Chủ động lập các kế hoạch công việc hàng ngày, tuần và tháng.

Cập nhật và sử dụng các phần mềm làm việc, chăm sóc khách hàng từ công ty

Nhanh nhẹn, chịu khó, trách nhiệm, có khả năng chịu được áp lực công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Shaha Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập vị trí cơ bản từ 15 - 50 triệu + % Hoa hồng ( tùy năng lực & không giới hạn ) có lương hỗ trợ cơ bản,

Chế độ khác Lễ, tết, cuối năm theo các chính sách công ty

Được đào tạo toàn diện về Bán sản phẩm, mô hình của hãng, kỹ năng Telesale và tiếp thị sản phẩm.

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động team Building, du lịch, nghỉ mát hàng năm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Shaha Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin