Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Shaha Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Shaha Việt Nam
- Hà Nội:
- 21/62 Nguyễn Chí Thanh
- Đống Đa
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu
Chăm sóc hệ thống và phát triển các đối tác bán hàng tổ hợp giải pháp toàn diện Xử lý nước công nghệ cao & Giải pháp xử lý Không khí được nhập khẩu nguyên chiếc từ: Mỹ, Châu Âu trên tất cả các kênh.
Phát triển đa kênh bán hàng phù hợp với sản phẩm, hệ thống đối tác
Chăm sóc, duy trì mạng lưới khách hàng khách hàng của công ty, nhận nhiệm vụ kinh doanh từ cấp trên.
Chủ động đề xuất các cơ chế và doanh số bán hàng với công ty
Chăm sóc khách hàng đã sử dụng sản phẩm của công ty, xây dựng các chương trình chăm sóc khách hàng hiệu quả, giới thiệu gia tăng các dòng sản phẩm mới từ công ty.
Xây dựng các chương trình chăm sóc khách hàng, đối tác, theo năm, tháng, quý
Triển khai giới thiệu sản phẩm trong các hội chợ do công ty tổ chức, group, workshop, sự kiện chăm sóc đối tác, khách hàng .
Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chủ động đề xuất trong công việc, có tinh thần làm việc tập thể. Chủ động lập các kế hoạch công việc hàng ngày, tuần và tháng.
Cập nhật và sử dụng các phần mềm làm việc, chăm sóc khách hàng từ công ty
Nhanh nhẹn, chịu khó, trách nhiệm, có khả năng chịu được áp lực công việc
Tại Công Ty Cổ Phần Shaha Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ khác Lễ, tết, cuối năm theo các chính sách công ty
Được đào tạo toàn diện về Bán sản phẩm, mô hình của hãng, kỹ năng Telesale và tiếp thị sản phẩm.
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được tham gia các hoạt động team Building, du lịch, nghỉ mát hàng năm của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Shaha Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
