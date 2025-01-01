Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

Thành lập năm 2012, với bề dày gần 11 năm kinh nghiệm, OmiGroup đã - đang là lựa chọn tin cậy của nhiều đối tác, tổ chức trong lĩnh vực Y tế số. Các hệ thống do OmiGroup phát triển sử dụng công nghệ cao, được áp dụng trong các công việc có độ phức tạp như chẩn đoán, xét nghiệm bệnh lý tế bào,... Ngoài việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin, OmiGroup đẩy mạnh nghiệp vụ tư vấn giải pháp, công tác R&D nghiên cứu và tìm ra những giải pháp công nghệ mới, tạo nên sản phẩm mang dấu ấn riêng mình. Với hơn một thập kỷ đánh dấu sự trưởng thành, phát triển vượt bậc và thành quả ấn tượng với những giải thưởng cao quý trên hành trình nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe con người và xã hội. OmiGroup được tổ chức Great Place to Work® chứng nhận là "Nơi làm việc xuất sắc" tại Việt Nam. TOP 10 Doanh nghiệp HealthTech 2023 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức và bình chọn.