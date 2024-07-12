Giới thiệu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Thiên Sơn

Trải qua một thời gian dài hoạt động và phát triển, hiện nay Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Thiên Sơn - MAXXSPORT đã trở thành đơn vị số một tại Việt Nam trong lĩnh vực phân phối kinh doanh thời trang và dụng cụ thể thao với các nhãn hàng thời trang thể thao nổi tiếng: Adidas, Lining, 361, lecoq, lotto ....

Bằng chiến lược định hướng rõ ràng và sự nỗ lực phát triển không ngừng, hiện nay, Thiên Sơn đã xây dựng được hệ thống mạng lưới phân phối gần 30 cửa hàng bán lẻ, cùng hệ thống đại lý trên toàn quốc và là đối tác đáng tin cậy của các nhãn hàng thời trang thể thao trong nước cũng như Quốc tế.

Có quy mô trên 1000 nhân sự và nay, Thiên Sơn đang hướng đến sự phát triển mở rộng nhân sự trên toàn quốc. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp nhiều hơn nữa những sản phẩm Quốc tế đáp ứng thị yếu mua sắm cho thị trường Việt Nam... Vì vậy rất cần những chiến binh sẵn sàng hợp tác chung tay cùng chí hướng, cùng phát triển gia nhập đội ngũ Thiên Sơn.

Có thể Thiên Sơn chưa phải là công ty tuyệt vời nhất nhưng chúng tôi đang cố gắng trở thành một ngôi nhà chung hạnh phúc nhất. Chúng tôi mong muốn mỗi thành viên trong công ty hãy xem Thiên Sơn là một gia đình, nơi các bạn yêu thương, hòa nhập, phát triển, cống hiến và gắn bó.

Bạn có chuyên môn, bạn có khả năng đáp ứng được công việc của chúng tôi vậy thì tại sao bạn không đến với chúng tôi, cộng tác và đồng hành cùng chúng tôi?

Hãy đến với chúng tôi – Đây sẽ là ngôi nhà chung hạnh phúc để bạn dừng chân....