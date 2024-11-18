Tuyển Trợ Lý thu nhập 12 - 17 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ phần đầu tư Bizman
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công ty Cổ phần đầu tư Bizman

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần đầu tư Bizman

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 65 Hàm Long, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Hỗ trợ Ban lãnh đạo điều hành Ban Kinh doanh Media
Tổng hợp báo cáo, đánh giá báo cáo, kế hoạch của phòng Kinh doanh và đưa ra đề xuất
Đốc thúc, giám sát các kế hoạch liên quan của Ban lãnh đạo giao cho các phòng ban
Tham gia xây dựng và soạn thảo các cơ chế, chính sách của Ban Kinh doanh Media
Kiểm soát nội dung Tờ trình/Hợp đồng của các Phòng Kinh doanh trước khi trình Ban lãnh đạo
Tổ chức các hoạt động liên quan của Ban Kinh doanh theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo
Sắp xếp lịch họp/đào tạo theo kế hoạch của Ban lãnh đạo
Trực tiếp khai thác khách hàng theo chỉ tiêu được giao
Thực hiện các công việc được giao thuộc trách nhiệm chuyên môn

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu 1 năm
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm Sale truyền thông/quảng cáo
Nắm vững kỹ năng tin học văn phòng, thành thạo sử dụng Excel, Word.
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, giọng nói dễ nghe.
Nhanh nhẹn, hoạt bát, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về Marketing, truyền thông.
Trang thiết bị cần cho công việc: Máy tính cá nhân, điện thoại, phương tiện cá nhân.

Tại Công ty Cổ phần đầu tư Bizman Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12 triệu - 17 triệu (thỏa thuận theo năng lực)
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và phát triển.
Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư Bizman

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần đầu tư Bizman

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Văn phòng Hà Nội (Head office): Số 65 Hàm Long – phường Hàng Bài – quận Hoàn Kiếm – TP Hà Nội - Văn phòng Hồ chí Minh: VIC22 – Vinhomes Golden River – Số 02 Tôn Đức Thắng, Q.1, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

