Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần đầu tư Bizman làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 65 Hàm Long, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Hỗ trợ công việc cho Phó Tổng Giám đốc trong việc xác định mục tiêu, thiết lập và thực hiện kế hoạch công việc cho Khối PTSP

Làm việc với Phó Tổng Giám đốc để điều phối và giám sát hoạt động hàng ngày

Đảm bảo tuân thủ các quy định và chính sách nội bộ

Theo dõi tiến độ thực hiện mục tiêu, thúc đẩy hoàn thành kế hoạch

Tổng hợp báo cáo, đánh giá báo cáo, kế hoạch công việc của Khối PTSP

Kiểm soát nội dung Tờ trình/Hợp đồng/Văn bản trước khi trình TGĐ và Chủ tịch.

Luân chuyển và lưu trữ Tờ trình, báo cáo, kế hoạch của Khối PTSP

Kiểm soát nội dung báo giá, tờ trình, hợp đồng và các văn bản khác

Tổ chức các hoạt động liên quan của Khối theo chỉ đạo của Phó Tổng Giám đốc

Thực hiện công tác đối ngoại theo chỉ đạo

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan

Yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu 1 năm, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing/quảng cáo

Kỹ năng giao tiếp và viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)

Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả

Khả năng làm việc dưới áp lực cao và xử lý nhiều công việc cùng lúc

Tính cẩn thận, tỉ mỉ và bảo mật thông tin tốt

Ngoại hình ưa nhìn, cao trên 1m60. Ưu tiên nữ.

Thu nhập từ 15-18 triệu/tháng tùy theo năng lực

Chính sách đãi ngộ lương thưởng hấp dẫn, cơ hội tham gia du lịch hàng năm.

Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần.

