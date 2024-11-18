Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần đầu tư Bizman làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty Cổ phần đầu tư Bizman
- Hà Nội: 65 Hàm Long, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Hỗ trợ công việc cho Phó Tổng Giám đốc trong việc xác định mục tiêu, thiết lập và thực hiện kế hoạch công việc cho Khối PTSP
Làm việc với Phó Tổng Giám đốc để điều phối và giám sát hoạt động hàng ngày
Đảm bảo tuân thủ các quy định và chính sách nội bộ
Theo dõi tiến độ thực hiện mục tiêu, thúc đẩy hoàn thành kế hoạch
Tổng hợp báo cáo, đánh giá báo cáo, kế hoạch công việc của Khối PTSP
Kiểm soát nội dung Tờ trình/Hợp đồng/Văn bản trước khi trình TGĐ và Chủ tịch.
Luân chuyển và lưu trữ Tờ trình, báo cáo, kế hoạch của Khối PTSP
Kiểm soát nội dung báo giá, tờ trình, hợp đồng và các văn bản khác
Tổ chức các hoạt động liên quan của Khối theo chỉ đạo của Phó Tổng Giám đốc
Thực hiện công tác đối ngoại theo chỉ đạo
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu 1 năm, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing/quảng cáo
Kỹ năng giao tiếp và viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả
Khả năng làm việc dưới áp lực cao và xử lý nhiều công việc cùng lúc
Tính cẩn thận, tỉ mỉ và bảo mật thông tin tốt
Ngoại hình ưa nhìn, cao trên 1m60. Ưu tiên nữ.
Tại Công ty Cổ phần đầu tư Bizman Thì Được Hưởng Những Gì
Chính sách đãi ngộ lương thưởng hấp dẫn, cơ hội tham gia du lịch hàng năm.
Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư Bizman
