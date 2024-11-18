Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần đầu tư Bizman làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần đầu tư Bizman làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Công ty Cổ phần đầu tư Bizman
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Công ty Cổ phần đầu tư Bizman

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty Cổ phần đầu tư Bizman

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 65 Hàm Long, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Hỗ trợ công việc cho Phó Tổng Giám đốc trong việc xác định mục tiêu, thiết lập và thực hiện kế hoạch công việc cho Khối PTSP
Làm việc với Phó Tổng Giám đốc để điều phối và giám sát hoạt động hàng ngày
Đảm bảo tuân thủ các quy định và chính sách nội bộ
Theo dõi tiến độ thực hiện mục tiêu, thúc đẩy hoàn thành kế hoạch
Tổng hợp báo cáo, đánh giá báo cáo, kế hoạch công việc của Khối PTSP
Kiểm soát nội dung Tờ trình/Hợp đồng/Văn bản trước khi trình TGĐ và Chủ tịch.
Luân chuyển và lưu trữ Tờ trình, báo cáo, kế hoạch của Khối PTSP
Kiểm soát nội dung báo giá, tờ trình, hợp đồng và các văn bản khác
Tổ chức các hoạt động liên quan của Khối theo chỉ đạo của Phó Tổng Giám đốc
Thực hiện công tác đối ngoại theo chỉ đạo

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan
Yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu 1 năm, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing/quảng cáo
Kỹ năng giao tiếp và viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả
Khả năng làm việc dưới áp lực cao và xử lý nhiều công việc cùng lúc
Tính cẩn thận, tỉ mỉ và bảo mật thông tin tốt
Ngoại hình ưa nhìn, cao trên 1m60. Ưu tiên nữ.

Tại Công ty Cổ phần đầu tư Bizman Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15-18 triệu/tháng tùy theo năng lực
Chính sách đãi ngộ lương thưởng hấp dẫn, cơ hội tham gia du lịch hàng năm.
Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư Bizman

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần đầu tư Bizman

Công ty Cổ phần đầu tư Bizman

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Văn phòng Hà Nội (Head office): Số 65 Hàm Long – phường Hàng Bài – quận Hoàn Kiếm – TP Hà Nội - Văn phòng Hồ chí Minh: VIC22 – Vinhomes Golden River – Số 02 Tôn Đức Thắng, Q.1, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

