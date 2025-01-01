Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ SEC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ SEC

10 - 24 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ SEC

Phương pháp: CHINH PHỤC TIẾNG ANH CHỈ VỚI 3 CÔNG THỨC (đã được đăng ký bản quyền tại Việt Nam) Hệ thống toàn bộ từ kiến thức nhỏ nhất, đến kiến thức chuyên sâu nhất trong tiếng Anh chỉ bằng 3 CÔNG THỨC – Đơn giản, dễ áp dụng, thay vì nhớ hàng trăm công thức khó học như trước. Hiểu cặn kẽ bản chất, không học vẹt, học mẹo. Đội ngũ giáo viên: Giáo viên tại SEC được đào tạo nghiêm ngặt, chuyên môn cao, trình độ 100% trên 950+ Toeic, 8.0 Ielts Phương pháp: CHINH PHỤC TIẾNG ANH CHỈ VỚI 3 CÔNG THỨC (đã được đăng ký bản quyền tại Việt Nam) CHINH PHỤC TIẾNG ANH CHỈ VỚI 3 CÔNG THỨC Hệ thống toàn bộ từ kiến thức nhỏ nhất, đến kiến thức chuyên sâu nhất trong tiếng Anh chỉ bằng 3 CÔNG THỨC – Đơn giản, dễ áp dụng, thay vì nhớ hàng trăm công thức khó học như trước. Hiểu cặn kẽ bản chất, không học vẹt, học mẹo. 3 CÔNG THỨC – Đơn giản Đội ngũ giáo viên: Giáo viên tại SEC được đào tạo nghiêm ngặt, chuyên môn cao, trình độ 100% trên 950+ Toeic, 8.0 Ielts Đội ngũ giáo viên:

Tin tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ SEC

Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ SEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Hạn nộp: 30/11/2025

Hà Nội 20 - 40 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Địa chỉ
Số 1 ngách 25 ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

