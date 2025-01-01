Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM

100 - 499 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM

Orderthangloi.com Là đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian nhập hàng từ các website thương mại điện tử hàng đầu Trung Quốc. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm: - Tư vấn tìm kiếm nguồn hàng trên các website bán buôn, bán lẻ hàng đầu Trung Quốc như alibaba.com, 1688.com, taobao.com, tmall.com... - Mua hàng và kiểm tra hàng hóa - Đóng gói và làm việc với các đơn vị vận chuyển hàng hóa về Việt Nam - Khiếu nại nhà cung cấp, hỗ trợ đổi trả hàng hóa Mục tiêu của orderthangloi.com là luôn dẫn đầu trong việc xây dựng tiêu chuẩn dịch vụ để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn. Trong suốt thời gian phát triển, đội ngũ orderthangloi.com luôn tự hào là đơn vị tiên phong thực hiện những cam kết mang tính thay đổi, dẫn dắt và đòi hỏi cao đối với thị trường:

Tin tuyển dụng CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 40 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 40 Triệu
Hạn nộp: 30/09/2025

Hà Nội 8 - 40 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 26 - 30 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 26 - 30 Triệu
Hạn nộp: 15/10/2025

Hà Nội 26 - 30 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
45 Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

