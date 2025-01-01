Danh sách Công ty >

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long

200 - 500 nhân viên
Giới thiệu Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long

Chủ đầu tư Phú Long cùng các cổ đông tâm huyết luôn cam kết đồng hành cùng khách hàng, xây dựng những sản phẩm tốt nhất, cho mỗi căn nhà của khách hàng sau đầu tư luôn gia tăng giá trị thông qua phương pháp quản lý chuyên nghiệp, được quảng bá rộng rãi và luôn mang trách nhiệm cao nhất với cộng đồng trong những công tác môi trường và an sinh xã hội. Hướng tới dòng sản phẩm dịch vụ cao cấp, Phú Long tự hào về những ưu thế nổi bật: - Tiềm lực tài chính vững mạnh. - Tổ chức chuyên nghiệp. - Đội ngũ quản lý cấp cao tâm huyết và dày dạn kinh nghiệm. - Nguồn nhân lực trẻ, tự tin, năng động, sáng tạo. Phú Long cam kết lấy sự hài lòng của khách hàng làm mục tiêu phấn đấu cho những thành công lớn trong tương lai. Chính sách bảo hiểm Được hưởng bảo hiểm sức khỏe. Được hưởng bảo hiểm xã hội. Các hoạt động ngoại khóa Du lịch Team building Thể thao Party Lịch sử thành lập 2005-4: Công ty chính thức đi vào hoạt động

Tin tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long

Tuyển Trưởng ca Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Hạn nộp: 17/09/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
41 Nguyễn Văn Linh, KP Mỹ Hưng 2, P. Tân Phong, Q. 7, HCM

