Giới thiệu TRƯỜNG QUỐC TẾ BLUE RIDGE / BLUE RIDGE INTERNATIONAL SCHOOL (BRIS)

Blue Ridge International School (BRIS) là hệ thống giáo dục cung cấp dịch vụ giáo dục hệ đơn ngữ, với phương châm mang đến một nền "Giáo dục cho công dân toàn cầu". Với khung chương trình học thuật dựa trên và được tuỳ chỉnh theo chuẩn giáo dục Common Core của Hoa Kỳ và chương trình tiểu học quốc tế Fieldwork của Anh Quốc, sứ mệnh giáo dục của BRIS là cung cấp cho trẻ một môi trường học được thiết kế gần giống nhất với môi trường học thuật quốc tế, và hỗ trợ trẻ theo kịp dù có chênh lệch về ngôn ngữ.