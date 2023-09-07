Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO)

MoMo là siêu ứng dụng hàng đầu và là một trong những Fintech phát triển nhanh nhất tại Việt Nam với nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.

Tính hết tháng 12/2021, MoMo có hơn 30 triệu người dùng, hơn 30.000 đối tác trong nước, 120.000 điểp chấp nhận thanh toán trên toàn quốc liên kết với 30 ngân hàng và thẻ quốc tế. Với hệ sinh thái rộng khắp, người dùng có thể sử dụng Siêu ứng dụng MoMo cho mọi hoạt động hàng ngày, mọi lúc - mọi nơi.

Hơn 1.500 nhân viên với trụ sở chính tại TP HCM, các văn phòng tại Hà Nội, Đà Nẵng, MoMo hướng đến tầm nhìn: Mang đến cơ hội bình đẳng cho tất cả người dân Việt Nam trong việc tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ tài chính

Qua đó, MoMo thực hiện sứ mệnh:

- Sử dụng công nghệ di động để cung cấp các giải pháp thanh toán và dịch vụ tài chính nhanh hơn, tốt hơn, an toàn hơn cho mọi người Việt Nam với chi phí thấp.

- Trở thành siêu ứng dụng đáp ứng TẤT CẢ nhu cầu của người dùng. Website: https://momo.vn/