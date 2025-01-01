Giới thiệu Công Ty Cổ Phần Kết Nối Thời Trang

Được thành lập từ 2008, Công Ty Cổ Phần Kết Nối Thời Trang (Faslink JSC.) là sự hợp nhất giữa Công Ty Cổ Phần May Mặc Xuân Phương Nam và Công Ty Vải Sợi May Mặc An Thuận Phát. Trong 10 năm hoạt động, Faslink luôn theo sát và cập nhật liên tục những công nghệ may mặc tiên tiến, đạt chứng nhận tiêu chuẩn quản lý ISO 9001:2008, nhiều năm liền là hàng Việt Nam Chất Lượng Cao. Chúng tôi vinh dự được đồng hành cùng hơn 900 doanh nghiệp lớn và nhỏ hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, để lại dấu ấn tri thức riêng cho từng dự án. Faslink nỗ lực theo đuổi mô hình phát triển bền vững trong khi vẫn duy trì những ưu tiên hàng đầu: Đảm bảo chất lượng vượt trội về sản phẩm và dịch vụ. Được thành lập từ 2008, Công Ty Cổ Phần Kết Nối Thời Trang (Faslink JSC.) là sự hợp nhất giữa Công Ty Cổ Phần May Mặc Xuân Phương Nam và Công Ty Vải Sợi May Mặc An Thuận Phát. Trong 10 năm hoạt động, Faslink luôn theo sát và cập nhật liên tục những công nghệ may mặc tiên tiến, đạt chứng nhận tiêu chuẩn quản lý ISO 9001:2008, nhiều năm liền là hàng Việt Nam Chất Lượng Cao. Chúng tôi vinh dự được đồng hành cùng hơn 900 doanh nghiệp lớn và nhỏ hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, để lại dấu ấn tri thức riêng cho từng dự án. Faslink nỗ lực theo đuổi mô hình phát triển bền vững trong khi vẫn duy trì những ưu tiên hàng đầu: Đảm bảo chất lượng vượt trội về sản phẩm và dịch vụ.