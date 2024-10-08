Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu VNR500 TOP CÔNG TY
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu VNR500 TOP CÔNG TY

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu VNR500 TOP CÔNG TY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Rà soát, kiểm tra, đề xuất các thủ tục, văn bản, tài liệu, hợp đồng trong quá trình hoạt động của khối thương mại.
- Xây dựng biểu mẫu và quy trình thực hiện thủ tục, văn bản, tài liệu, hợp đồng của khối thương mại theo sự phân công của Ban Giám Đốc.
- Tổ chức cập nhật, hướng dẫn cho các phòng ban nhưng văn bản mới pháp luật mới ban hành có liên quan đến hoạt động của các bộ phận, phòng ban.
- Tư vấn cho Ban Giám Đốc và các phòng ban những vấn đề liên quan đến pháp lý trong quá trình hoạt động, vận hành khối thương mại (nếu có).
- Tham gia giải quyết các tranh chấp, kiện tụng (nếu có)
- Đại diện BGĐ liên hệ, làm việc với cơ quan ban ngành theo yêu cầu của Ban Giám Đốc (nếu có)
- Theo dõi, sắp xếp lịch trình công việc cho Ban Giám Đốc.
- Kiểm soát hồ sơ từ các Phòng ban trước khi trình Ban Giám Đốc ký. - Truyền đạt thông tin chỉ đạo của Ban Giám Đốc đến các phòng ban liên quan để đảm bảo kịp thời, chính xác. - Quản lý tài liệu của Phòng. - Theo dõi các hạng mục và báo cáo công việc theo sự phân công của Ban Giám Đốc. - Lập báo cáo kết quả định kỳ cho Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên tại các trường ĐH: ĐH luật TP.HCM, ĐH luật Hà Nội.
Trình độ học vấn:
Chuyên ngành: Tốt nghiệp luật ưu tiên chuyên ngành ngành luật Thương mại/Dân sự/hành chính.
Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ngành hàng FMCG, có Kiến thức sâu về pháp luật
Kinh nghiệm:
Tính cách: Tư duy logics, tư duy hệ thống, điềm tĩnh, cẩn thận
Tính cách:

Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu VNR500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Ký HĐLĐ, tham gia BH theo quy định, BH Tai nạn 24/24, khám sức khỏe hàng năm.
Có khả năng thăng tiến cao
Tham gia các khóa đào tạo nội bộ, bên ngoài.
Thưởng tháng 13, Thương AOP hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu VNR500 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu VNR500 TOP CÔNG TY

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu VNR500 TOP CÔNG TY

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 9/2, đường ĐT 743, khu phố 1B, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tro-ly-pho-tong-giam-doc-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job207170
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Tuyển Giáo viên Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu
Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 31 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 43 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Long An Còn 25 ngày để ứng tuyển 23 - 43 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Cần Thơ Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Hạn nộp: 31/10/2025
Thanh Hóa Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Tuyển Kỹ sư vật liệu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Hải Phòng Còn 92 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Hạn nộp: 24/10/2025
Quảng Nam Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI CĂN HỘ AN HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI CĂN HỘ AN HOME
3 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Fujifilm Business Innovation Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Fujifilm Business Innovation Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 100 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE
Tới 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Việt Nam Yamazaki làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu Công ty TNHH Việt Nam Yamazaki
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cửa Châu Âu Việt Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cửa Châu Âu Việt Đức
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Bệnh viện Đa Khoa Vạn Hạnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Bệnh viện Đa Khoa Vạn Hạnh
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH AziWorld làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu Công Ty TNHH AziWorld
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công Ty TNHH Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu Táo Đỏ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu Công Ty TNHH Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu Táo Đỏ
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH CITRUS MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CITRUS MEDIA
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THĂNG LONG P&T - CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THĂNG LONG P&T - CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Ba Ròn Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Ba Ròn Việt Nam
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Ba Ròn Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Ba Ròn Việt Nam
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN ASIALABS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ASIALABS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM B&K làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM B&K
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT BOOST JUICE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT BOOST JUICE VIỆT NAM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu JobsGO Recruit
8 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH MTV Phát Triển Công Nghệ Chuyên Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu Công Ty TNHH MTV Phát Triển Công Nghệ Chuyên Việt
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 35 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tới 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 6 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
6 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN LASOL BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LASOL BEAUTY
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư địa chất Cong Ty Co Phan Khoang San Thuan Phong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 750 - 2 USD Cong Ty Co Phan Khoang San Thuan Phong
750 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Mac Marketing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty cổ phần Mac Marketing
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
6 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HÒA LẠC VIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HÒA LẠC VIÊN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm