Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Rà soát, kiểm tra, đề xuất các thủ tục, văn bản, tài liệu, hợp đồng trong quá trình hoạt động của khối thương mại.

- Xây dựng biểu mẫu và quy trình thực hiện thủ tục, văn bản, tài liệu, hợp đồng của khối thương mại theo sự phân công của Ban Giám Đốc.

- Tổ chức cập nhật, hướng dẫn cho các phòng ban nhưng văn bản mới pháp luật mới ban hành có liên quan đến hoạt động của các bộ phận, phòng ban.

- Tư vấn cho Ban Giám Đốc và các phòng ban những vấn đề liên quan đến pháp lý trong quá trình hoạt động, vận hành khối thương mại (nếu có).

- Tham gia giải quyết các tranh chấp, kiện tụng (nếu có)

- Đại diện BGĐ liên hệ, làm việc với cơ quan ban ngành theo yêu cầu của Ban Giám Đốc (nếu có)

- Theo dõi, sắp xếp lịch trình công việc cho Ban Giám Đốc.

- Kiểm soát hồ sơ từ các Phòng ban trước khi trình Ban Giám Đốc ký. - Truyền đạt thông tin chỉ đạo của Ban Giám Đốc đến các phòng ban liên quan để đảm bảo kịp thời, chính xác. - Quản lý tài liệu của Phòng. - Theo dõi các hạng mục và báo cáo công việc theo sự phân công của Ban Giám Đốc. - Lập báo cáo kết quả định kỳ cho Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên tại các trường ĐH: ĐH luật TP.HCM, ĐH luật Hà Nội.

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành: Tốt nghiệp luật ưu tiên chuyên ngành ngành luật Thương mại/Dân sự/hành chính.

Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ngành hàng FMCG, có Kiến thức sâu về pháp luật

Kinh nghiệm:

Tính cách: Tư duy logics, tư duy hệ thống, điềm tĩnh, cẩn thận

Tính cách:

Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu VNR500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Ký HĐLĐ, tham gia BH theo quy định, BH Tai nạn 24/24, khám sức khỏe hàng năm.

Có khả năng thăng tiến cao

Tham gia các khóa đào tạo nội bộ, bên ngoài.

Thưởng tháng 13, Thương AOP hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu VNR500 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin