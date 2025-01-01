Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng

10 - 24 Nhân viên
Giới thiệu Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng

Iplus Architecture hay gọi tắt là Kiến trúc i+ (i cộng) được thành lập từ năm 2015,hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thiết kế và thi công kiến trúc. Chuyên sâu tư vấn thiết kế, thi công nội thất công trình. Chúng tôi hoạt động với cùng chung một niềm đam mê tạo ra các không gian, cảnh quan kiến trúc. "Creative Passion!" sáng tạo không ngừng nghỉ là phương châm hoạt động của chúng tôi. Ngừng sáng tạo, có nghĩa là "chết". Iplus-Idea plus: ý tưởng và nhiều hơn nữa… Giấc mơ mang tới một không gian mang tính đột phá, tiện dụng, đem lại hiệu quả cao về thị giác, thân thiện với người dùng luôn là động lực để chúng tôi không ngừng hoàn thiện bản thân mình.

Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Hạn nộp: 17/09/2025

Hà Nội 8 - 12 Triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

