Giới thiệu Công ty Cổ phẩn MaxGroup

Với kinh nghiệm 6 năm phát triển - Max Group tiền thân là Maxxus Digital Marketing Agency, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược marketing tổng thể cho doanh nghiệp và thực hiện các chiến dịch truyền thông hiệu quả. Max Group kết hợp giữa tính chiến lược, sáng tạo và nghiên cứu tính cách thương hiệu để cùng bạn kiến tạo lộ trình ý tưởng, bay vào “vũ trụ Marketing”, khám phá “kho báu thành công”. Dựa trên các nền tảng dịch vụ đa dạng bao gồm các bộ phận: Max digital, Max creative, Min agency, Max media, Max solf chúng tôi tạo ra những “cuộc hành trình truyền thông” với cách tiếp cận đa chiều, đúng đối tượng mục tiêu và tối ưu hiệu quả. Với kinh nghiệm 6 năm phát triển - Max Group tiền thân là Maxxus Digital Marketing Agency, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược marketing tổng thể cho doanh nghiệp và thực hiện các chiến dịch truyền thông hiệu quả. Max Group kết hợp giữa tính chiến lược, sáng tạo và nghiên cứu tính cách thương hiệu để cùng bạn kiến tạo lộ trình ý tưởng, bay vào “vũ trụ Marketing”, khám phá “kho báu thành công”. Dựa trên các nền tảng dịch vụ đa dạng bao gồm các bộ phận: Max digital, Max creative, Min agency, Max media, Max solf chúng tôi tạo ra những “cuộc hành trình truyền thông” với cách tiếp cận đa chiều, đúng đối tượng mục tiêu và tối ưu hiệu quả.