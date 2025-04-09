Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Hóa Chất T&T làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Địa chỉ Văn phòng làm việc tại HN: Tầng 11, Tòa nhà An Phú, số 24 Đường Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Công ty hoạt động kinh doanh các SP về hóa chất, phụ gia (cho ngành nhựa, ngành sơn, in ấn, VLXD,…)

- Kinh doanh các sản phẩm về hóa chất, phụ gia.

- Quản lý phòng kinh doanh thúc đẩy doanh số

*** Mọi thông tin chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

- Thời gian làm việc: Từ 8h-17h từ thứ 2 đến thứ 6, sáng thứ 7 từ 8h-12h.

- Nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định của Nhà nước

- BHXH, Lương tháng thứ 13, thưởng ngày lễ, tết và thưởng Doanh số, thưởng khác theo chế độ của Công ty quy định hoặc thỏa thuận.

- Yêu cầu: Tốt nghiệp từ Cao Đẳng.

- Đã có kinh nghiệm, có hiểu biết ngành kinh doanh hóa chất/phụ gia cho ngành nhựa, sơn, in ấn, VLXD; có hiểu về các ngành sản xuất keo dán, mực in, xử lý nước, xử lý môi trường,... sẵn sàng đi công tác ngoại tỉnh (nếu có phát sinh hoặc theo yêu cầu thực tế của công việc).

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

