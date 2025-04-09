Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5 Trần Phú, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Phân tích thị trường, hành vi khách hàng, xu hướng tiêu dùng tâm linh để xây dựng chiến lược kinh doanh bền vững.

Thiết lập và triển khai kế hoạch kinh doanh tổng thể theo từng quý, từng dòng sản phẩm, từng kênh bán.

Đề xuất định hướng phát triển sản phẩm phù hợp với triết lý và giá trị văn hóa của thương hiệu Trúc Lâm An.

Quản lý hiệu quả hệ thống cửa hàng, showroom, điểm bán vật phẩm tâm linh trực tiếp.

Vận hành và tối ưu hiệu suất bán hàng trên các nền tảng TMĐT (Shopee, Tiki, Lazada...), website, mạng xã hội, livestream,...

Tổ chức bộ máy hỗ trợ vận hành gồm nhân sự bán hàng, chăm sóc khách hàng, hậu cần,... đảm bảo trôi chảy và chuyên nghiệp.

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ kinh doanh phù hợp với định hướng sản phẩm và văn hóa doanh nghiệp.

Xây dựng hệ thống KPIs, chính sách thưởng doanh số, đánh giá hiệu quả công việc rõ ràng và minh bạch.

Truyền cảm hứng, tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp đến đội ngũ kinh doanh.

Triển khai các hoạt động quảng bá, sự kiện, truyền thông nhằm lan tỏa giá trị của sản phẩm tâm linh đến khách hàng và cộng đồng.

Kết hợp với bộ phận marketing để phát triển nội dung, hình ảnh thương hiệu phù hợp với triết lý tâm linh – nhân văn.

Đề xuất các chương trình ưu đãi, tri ân khách hàng thân thiết mang tính chiều sâu và gắn kết tinh thần.

Theo dõi, đánh giá hiệu quả từng dòng sản phẩm để có chiến lược điều chỉnh kịp thời.

Phối hợp cùng phòng sản xuất, kho vận để đảm bảo nguồn hàng ổn định và chất lượng cao.

Xây dựng chính sách CSKH trước – trong – sau bán hàng mang lại sự tin tưởng, an tâm và hài lòng cho khách hàng.

Thực hiện báo cáo doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh định kỳ cho Ban Giám đốc.

Phân tích hiệu suất kênh bán hàng, năng lực đội ngũ, chi phí marketing,... để đưa ra phương án cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đảm bảo hoạt động kinh doanh minh bạch, đúng định hướng tâm linh – nhân văn, tránh thương mại hóa sai lệch.

Là cầu nối giữa giá trị tâm linh truyền thống và phương pháp kinh doanh hiện đại một cách hài hòa.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại điện tử hoặc các ngành liên quan.

Có từ 3–5 năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh, ưu tiên trong lĩnh vực sản phẩm trang sức, đồ gia dụng, FMCG, thủ công mỹ nghệ,...

Am hiểu thị trường TMĐT và có kinh nghiệm vận hành đa nền tảng.

Kỹ năng tổ chức, phân tích thị trường, quản lý đội ngũ tốt.

Tư duy chiến lược, tinh thần trách nhiệm, trung thực và đạo đức nghề nghiệp cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng hấp dẫn: Đảm bảo thu nhập ổn định, phù hợp với kinh nghiệm và năng lực. (từ 15 tr/th)

Hoa hồng & thưởng doanh số: Không giới hạn thu nhập, hưởng theo tỷ lệ hợp đồng quảng cáo ký kết. (Từ 25 tr/th)

Thưởng theo hiệu suất: Dựa trên KPIs doanh thu, chất lượng hợp đồng và đóng góp cá nhân.

Hỗ trợ tài chính

Phụ cấp công tác: Hỗ trợ chi phí đi lại khi gặp khách hàng, đối tác.

Phụ cấp điện thoại: Hỗ trợ chi phí liên lạc phục vụ công việc.

Chính sách thưởng lễ, Tết: Thưởng cuối năm, lương tháng 13, thưởng nóng theo thành tích.

Tiếp cận khách hàng đa dạng: Cơ hội làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp trong các lĩnh vực bất động sản, tài chính, phong thủy, sức khỏe, giáo dục.

Được tiếp xúc học hỏi từ các Cao tăng trong giáo hội Phật giáo Việt Nam

Lộ trình thăng tiến lên Giám đốc kinh doanh.

Bảo hiểm & quyền lợi lao động đầy đủ: Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Chế độ nghỉ phép linh hoạt: Nghỉ lễ, phép năm theo quy định của công ty và nhà nước.

Các hoạt động nội bộ & văn hóa doanh nghiệp

Chương trình thiện nguyện: Tham gia các hoạt động từ thiện, hỗ trợ cộng đồng theo tinh thần Phật giáo.

Hoạt động gắn kết nhân sự: Du lịch, team-building, sinh hoạt nội bộ định kỳ..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.