CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT

100 - 499 Nhân viên
VietGoal™ - Trung tâm Bóng đá Trẻ em thành lập năm 2012 nhằm tạo dựng sân chơi bóng đá theo đúng nghĩa của nó cho trẻ em, để các em được thỏa niềm đam mê, khát khao với quả bóng tròn, đồng thời được vận động nhằm có sức khỏe để học tập văn hóa và là người có ích cho gia đình, xã hội, góp phần thực hiện phát triển mục tiêu dành cho con người Việt. Đến nay, VietGoal đã là Trung tâm bóng đá Trẻ em lớn nhất Việt Nam với hơn 100 điểm tập luyện, hơn 300 huấn luyện viên và hơn 10.000 cầu thủ nhí đang theo tập luyện hàng tuần.

Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Hạn nộp: 08/10/2025

Hồ Chí Minh 8 - 9 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Hạn nộp: 30/09/2025

Hà Nội 10 - 15 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm

