Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Truyền thông & Giải trí Sắc Màu làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Phim trường ColorStudio Mỹ Đình (95 K2 Nguyễn Văn Giáp – Phú Đô – Nam Từ Liêm – Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Tìm kiếm, tiếp cận và tư vấn khách hàng về các dịch vụ của Công ty (cho thuê studio, dịch vụ livestream và sản xuất video bán hàng cho doanh nghiệp SMEs).

Quản lý và tư vấn khách hàng theo hệ thống dữ liệu của Công ty.

Duy trì quan hệ kinh doanh hiện có, nhận sản phẩm, hợp đồng, chăm sóc các khách hàng cũ.

Soạn thảo đề xuất dịch vụ, báo giá, hợp đồng, form mẫu, proposal... phục vụ cho công việc.

Làm việc với team Tiền kỳ và Hậu kỳ để triển khai dự án phù hợp với brief và ngân sách của khách hàng.

Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, phối hợp cùng phòng Kế toán đốc thúc công nợ.

Nghiên cứu thị trường, khách hàng và đề xuất hoạt động, chiến dịch, chính sách thúc đẩy kinh doanh phù hợp với từng thời điểm.

Tham gia các sự kiện do Công ty tài trợ để gia tăng cơ hội kết nối khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên từng làm trong lĩnh vực Agency hoặc Production House.

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm

Nhanh nhạy với số liệu, khả năng tính toán, tổng hợp số liệu tốt.

Am hiểu về thị trường, quy trình sản xuất cũng như có khả năng đánh giá chất lượng video quảng cáo là một lợi thế.

Thành thạo tin học văn phòng (Words, Excel, PowerPoint...)

Chăm chỉ, cẩn thận, chủ động trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc cao.

Không ngần ngại di chuyển cùng ekip để thực hiện các dự án quay ngoại cảnh khi cần thiết.

Tại Công ty CP Truyền thông & Giải trí Sắc Màu Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 6.000.000 – 8.000.000đ + % Doanh thu

6.000.000 – 8.000.000đ

% Doanh thu

Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, phép năm…

Tham gia các sự kiện nội bộ của công ty, teambuilding, gắn kết đội nhóm.

Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, có cơ hội hợp tác với các thương hiệu lớn.

Có cơ hội đào tạo cùng tập thể và hỗ trợ phát triển kỹ năng chuyên môn theo nguyện vọng riêng.

Thời gian làm việc: 08:30 - 17:30 Thứ 2 đến Thứ 6 và Thứ 7 cách tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Truyền thông & Giải trí Sắc Màu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin