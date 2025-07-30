Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Soundway làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 2a Ngõ 57 Láng Hạ, Ba Đình, Ba Đình, Quận Ba Đình

DSpace Audio tuyển dụng 2 nhân sự vị trí kho và bán hàng:

Quản lý nhập xuất hàng hóa: Thực hiện công việc nhập – xuất hàng hóa theo yêu cầu từ phòng

Gói hàng gửi cho các đơn trong ngày, làm việc với giao vận đảm bảo gửi hàng kịp thời cùng người giao hàng tại công ty. Lượng công việc 10-20 đơn mỗi ngày.

Quản lý chứng từ kho: Kiểm tra và thu thập đầy đủ các chứng từ liên quan đến nhập xuất kho, đảm bảo việc lưu trữ và quản lý chứng từ tuân thủ đúng quy định và chuẩn mực của công ty.

Quản lý các đơn hàng sửa chữa, bảo hành làm việc với bộ phận kĩ thuật, bảo hành của hãng để đảm bảo các đơn hàng được xử lý tốt nhất cho khách hàng.

Hỗ trợ bán hàng vào thời gian sắp xếp cùng các nhân sự bán hàng tại cửa hàng

Đã từng có kinh nghiệm trong bán hàng, quản lý kho căn bản.

Tính cách cẩn thận, biết sắp xếp công việc, xử lý các vấn đề với khách hàng

Tại Công ty TNHH Soundway Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thu nhập 8 triệu – 10 triệu/tháng. Tùy theo vị trí và năng lực.

Thời gian làm: 6 ngày / tuần, từ thứ 2 đến sáng thứ 7, từ 08h30-17h30 hàng ngày. Có nghỉ trưa 1 tiếng.

Các chế độ BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ.

Hưởng các chế độ trợ cấp khác theo quy định của công ty

Hỗ trợ 50% học phí khóa học ngoài đề xuất.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Soundway

