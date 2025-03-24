Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH BẢO DƯỠNG TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 7, ngõ 5 Thọ Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn

Lập bảng kê hóa đơn mua vào/ bán ra hàng theo tháng, check bản cứng và lên tờ khai GTGT.

Cập nhật đầy đủ các phiếu thu, chi theo ngày

Có phương án xử lý quỹ tiền mặt, khi quỹ tiền mặt thuế quá cao hoặc quá thấp.

Hạch toán chi phí lương

Hạch toán chi phí BHXH, thuế TNCN theo bảng lương.

In hồ sơ lương phục vụ thuế ký theo tháng.

Lập báo cáo tình hình lao động vào 1/6 và 1/12 hàng năm.

Tính khấu hao TSCĐ, chi phí trả trước.

Lập bút toán phân bổ định kỳ

Thực hiện kiểm kê định kỳ theo quy định

Theo dõi và lên phương án xử lý kho

Kê khai thuế: thực hiện kê khai thuế theo Quý

Kê khai thuế GTGT

Kê khai thuế TNCN

Nộp thuế

Theo dõi nghĩa vụ nộp thuế với ngân sách nhà nước.

Báo cáo Ban lãnh đạo định kỳ hàng tháng, thông báo nợ thuế.

Hoàn thiện hồ sơ chi phí: Lên phương án hoàn thiện hồ sơ chi phí năm tài chính theo hướng dẫn của Kế toán trưởng.

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả

Kiểm tra số dư công nợ thường xuyên

Bảo đảm số dư công nợ là đúng thực tế

Lập thư xác nhận công nợ tại 31/12.

Cùng với Kế toán trưởng, tư vấn cho ban giám đốc về thuế;

Trình độ CĐ, đại học: kinh tế, kế toán, kiểm toán...

Có kinh nghiệm làm vị trí Kế toán thuế 5 năm trở lên, đã từng tham gia thanh kiểm tra và quyết toán với cơ quan thuế .

Chịu được áp lực cao, cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc. Kỹ năng lập, phân tích và tổng hợp báo cáo

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán (như Misa, Fast…..)

Am hiểu và nắm vững Luật kế toán, các quy định về Thuế, các Quy chế, Quy định và Quy trình liên quan đến hoạt động của Công ty.

Biết tiếng Anh/Hàn cơ bản là một lợi thế

Thu nhập: 13-15 triệu (tùy theo năng lực)

Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của Pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN

Được xem xét tăng lương định kỳ hàng năm theo hiệu suất làm việc

Thưởng Tết, sinh nhật, hiếu hỉ

Được Nghỉ lễ, tết, nghỉ phép theo quy định của Nhà nước

Được cung cấp trang thiết bị làm việc

