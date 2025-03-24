Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH BẢO DƯỠNG TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH BẢO DƯỠNG TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH BẢO DƯỠNG TOÀN CẦU
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
CÔNG TY TNHH BẢO DƯỠNG TOÀN CẦU

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH BẢO DƯỠNG TOÀN CẦU

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 7, ngõ 5 Thọ Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn
Lập bảng kê hóa đơn mua vào/ bán ra hàng theo tháng, check bản cứng và lên tờ khai GTGT.
Cập nhật đầy đủ các phiếu thu, chi theo ngày
Có phương án xử lý quỹ tiền mặt, khi quỹ tiền mặt thuế quá cao hoặc quá thấp.
Hạch toán chi phí lương
Hạch toán chi phí BHXH, thuế TNCN theo bảng lương.
In hồ sơ lương phục vụ thuế ký theo tháng.
Lập báo cáo tình hình lao động vào 1/6 và 1/12 hàng năm.
Tính khấu hao TSCĐ, chi phí trả trước.
Lập bút toán phân bổ định kỳ
Thực hiện kiểm kê định kỳ theo quy định
Theo dõi và lên phương án xử lý kho
Kê khai thuế: thực hiện kê khai thuế theo Quý
Kê khai thuế GTGT
Kê khai thuế TNCN
Nộp thuế
Theo dõi nghĩa vụ nộp thuế với ngân sách nhà nước.
Báo cáo Ban lãnh đạo định kỳ hàng tháng, thông báo nợ thuế.
Hoàn thiện hồ sơ chi phí: Lên phương án hoàn thiện hồ sơ chi phí năm tài chính theo hướng dẫn của Kế toán trưởng.
Theo dõi công nợ phải thu, phải trả
Kiểm tra số dư công nợ thường xuyên
Bảo đảm số dư công nợ là đúng thực tế
Lập thư xác nhận công nợ tại 31/12.
Cùng với Kế toán trưởng, tư vấn cho ban giám đốc về thuế;

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ CĐ, đại học: kinh tế, kế toán, kiểm toán...
Có kinh nghiệm làm vị trí Kế toán thuế 5 năm trở lên, đã từng tham gia thanh kiểm tra và quyết toán với cơ quan thuế .
Chịu được áp lực cao, cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc. Kỹ năng lập, phân tích và tổng hợp báo cáo
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán (như Misa, Fast…..)
Am hiểu và nắm vững Luật kế toán, các quy định về Thuế, các Quy chế, Quy định và Quy trình liên quan đến hoạt động của Công ty.
Biết tiếng Anh/Hàn cơ bản là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH BẢO DƯỠNG TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 13-15 triệu (tùy theo năng lực)
Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của Pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN
Được xem xét tăng lương định kỳ hàng năm theo hiệu suất làm việc
Thưởng Tết, sinh nhật, hiếu hỉ
Được Nghỉ lễ, tết, nghỉ phép theo quy định của Nhà nước
Được cung cấp trang thiết bị làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO DƯỠNG TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BẢO DƯỠNG TOÀN CẦU

CÔNG TY TNHH BẢO DƯỠNG TOÀN CẦU

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: N48 (51 Lô N) Đường Hoàng Quốc Việt, KDC Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ

