Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH BẢO DƯỠNG TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH BẢO DƯỠNG TOÀN CẦU
- Hà Nội: Số 7, ngõ 5 Thọ Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn
Lập bảng kê hóa đơn mua vào/ bán ra hàng theo tháng, check bản cứng và lên tờ khai GTGT.
Cập nhật đầy đủ các phiếu thu, chi theo ngày
Có phương án xử lý quỹ tiền mặt, khi quỹ tiền mặt thuế quá cao hoặc quá thấp.
Hạch toán chi phí lương
Hạch toán chi phí BHXH, thuế TNCN theo bảng lương.
In hồ sơ lương phục vụ thuế ký theo tháng.
Lập báo cáo tình hình lao động vào 1/6 và 1/12 hàng năm.
Tính khấu hao TSCĐ, chi phí trả trước.
Lập bút toán phân bổ định kỳ
Thực hiện kiểm kê định kỳ theo quy định
Theo dõi và lên phương án xử lý kho
Kê khai thuế: thực hiện kê khai thuế theo Quý
Kê khai thuế GTGT
Kê khai thuế TNCN
Nộp thuế
Theo dõi nghĩa vụ nộp thuế với ngân sách nhà nước.
Báo cáo Ban lãnh đạo định kỳ hàng tháng, thông báo nợ thuế.
Hoàn thiện hồ sơ chi phí: Lên phương án hoàn thiện hồ sơ chi phí năm tài chính theo hướng dẫn của Kế toán trưởng.
Theo dõi công nợ phải thu, phải trả
Kiểm tra số dư công nợ thường xuyên
Bảo đảm số dư công nợ là đúng thực tế
Lập thư xác nhận công nợ tại 31/12.
Cùng với Kế toán trưởng, tư vấn cho ban giám đốc về thuế;
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm vị trí Kế toán thuế 5 năm trở lên, đã từng tham gia thanh kiểm tra và quyết toán với cơ quan thuế .
Chịu được áp lực cao, cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc. Kỹ năng lập, phân tích và tổng hợp báo cáo
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán (như Misa, Fast…..)
Am hiểu và nắm vững Luật kế toán, các quy định về Thuế, các Quy chế, Quy định và Quy trình liên quan đến hoạt động của Công ty.
Biết tiếng Anh/Hàn cơ bản là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH BẢO DƯỠNG TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của Pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN
Được xem xét tăng lương định kỳ hàng năm theo hiệu suất làm việc
Thưởng Tết, sinh nhật, hiếu hỉ
Được Nghỉ lễ, tết, nghỉ phép theo quy định của Nhà nước
Được cung cấp trang thiết bị làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO DƯỠNG TOÀN CẦU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI