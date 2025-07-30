Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Tiếng Trung

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ
Ngày đăng tuyển: 30/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/08/2025
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ

Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn, chứng từ đề nghị thanh toán;
Thực hiện thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản;
Thực hiện hạch toán, ghi sổ các khoản thu, chi tiền mặt / ngân hàng vào phần mềm và các sổ theo dõi liên quan;
Cùng kế toán bán hàng và kế toán tổng hợp đối chiếu công nợ khách hàng/nhà cung cấp đảm bảo đã nhập đúng, đủ các khoản thu hoặc thanh toán;
Quản lý và theo dõi thu - chi, đối chiếu tồn quỹ/sổ dư ngân hàng với sổ sách;
Thực hiện nộp – rút tiền ngân hàng khi cần;
Sắp xếp lưu trữ Phiếu thu/chi tiền mặt; sao kê cùng báo nợ/báo có ngân hàng theo thứ tự thời gian và sổ chứng từ;
Thực hiện các công việc phát sinh theo sắp xếp của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết tiếng Trung (nghe – nói – đọc – viết, dùng trong công việc hàng ngày)
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính
Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao
Sử dụng được Excel và phần mềm kế toán cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng 10.000.000 - 13.000.000 Triệu đồng + thưởng
Môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp, có cơ hội gắn bó lâu dài.
Đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm, thưởng lễ/tết theo quy định.
Tăng lương 6 tháng/lần
Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương cứng hoặc có thể thỏa thuận
Được tham gia vào các hoạt động quy mô lớn của công ty
Thưởng lễ, tết, sinh nhật, lương tháng 13,...
Cung cấp thiết bị làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: NGÕ 102 TRƯỜNG CHINH, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

