Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn, chứng từ đề nghị thanh toán;

Thực hiện thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản;

Thực hiện hạch toán, ghi sổ các khoản thu, chi tiền mặt / ngân hàng vào phần mềm và các sổ theo dõi liên quan;

Cùng kế toán bán hàng và kế toán tổng hợp đối chiếu công nợ khách hàng/nhà cung cấp đảm bảo đã nhập đúng, đủ các khoản thu hoặc thanh toán;

Quản lý và theo dõi thu - chi, đối chiếu tồn quỹ/sổ dư ngân hàng với sổ sách;

Thực hiện nộp – rút tiền ngân hàng khi cần;

Sắp xếp lưu trữ Phiếu thu/chi tiền mặt; sao kê cùng báo nợ/báo có ngân hàng theo thứ tự thời gian và sổ chứng từ;

Thực hiện các công việc phát sinh theo sắp xếp của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết tiếng Trung (nghe – nói – đọc – viết, dùng trong công việc hàng ngày)

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính

Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao

Sử dụng được Excel và phần mềm kế toán cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng 10.000.000 - 13.000.000 Triệu đồng + thưởng

Môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp, có cơ hội gắn bó lâu dài.

Đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm, thưởng lễ/tết theo quy định.

Tăng lương 6 tháng/lần

Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương cứng hoặc có thể thỏa thuận

Được tham gia vào các hoạt động quy mô lớn của công ty

Thưởng lễ, tết, sinh nhật, lương tháng 13,...

Cung cấp thiết bị làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ

