Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH BBQ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tầng 28, tòa nhà Handico, KĐT mới Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

• Lập và nộp báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, cuối năm, bao gồm thuế GTGT, TNDN, TNCN.

• Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra, tổng hợp theo thuế suất.

• Theo dõi tình hình nộp ngân sách, hoàn thuế, tồn đọng ngân sách, đối chiếu số liệu giữa các báo cáo và quyết toán.

• Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế, lập hồ sơ hoàn thuế khi cần.

• Kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn, lập kế hoạch thuế, cập nhật thông tin luật thuế và hướng dẫn thực hiện.

• Cung cấp số liệu cho Ban Giám Đốc, cơ quan kiểm toán, cơ quan thuế khi có yêu cầu.

• In sổ kế toán, tổng hợp số liệu, đề xuất biện pháp cải tiến và lưu trữ dữ liệu theo quy định.

• Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của lãnh đạo.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Yêu cầu từ 25 tuổi trở lên

• Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán.

• Có chứng chỉ kế toán thuế, kinh nghiệm từ 3 năm trở lên.

• Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán (Effect, Bit, Fast, Misa...).

• Khả năng phân tích, tổng hợp, chịu áp lực cao.

Tại Công ty TNHH BBQ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn. khoảng từ 10-13 triệu

• Chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định

• Thưởng các ngày nghỉ lễ, tết ...

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BBQ Việt Nam

