Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH BBQ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Công ty TNHH BBQ Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công ty TNHH BBQ Việt Nam

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty TNHH BBQ Việt Nam

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 28, Tòa nhà Handico, Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Chuyên viên HR thực hiện công tác tuyển dụng theo kế hoạch đã được thông qua theo từng tháng và khi công ty có phát sinh nhu cầu nhân sự.
- Tiến hành tìm kiếm, đề xuất các kênh tuyển dụng hiệu quả để tuyển dụng được những ứng viên chất lượng.
- Xây dựng bảng mô tả chi tiết công việc cho các vị trí tuyển dụng.
- Sàng lọc hồ sơ ứng tuyển, liên hệ với các ứng viên và sắp xếp lịch phỏng vấn và trực tiếp tham gia phỏng vấn.
- Thông báo kết quả phỏng vấn cho các ứng viên trúng tuyển và gửi thư cảm ơn đối với những ứng viên không đạt.
- Thực hiện các công việc để duy trì và cải tiến quy trình tuyển dụng, xây dựng & quản lý bộ câu hỏi tuyển dụng cho từng vị trí ứng tuyển khác nhau.
- Sắp xếp, lưu trữ và cập nhật data tuyển dụng

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên nhân sự hoặc hành chính văn thư - lưu trữ

Tại Công ty TNHH BBQ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận, từ 9-11tr/tháng, có đào tạo
- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước. Đóng BH ngay sau 01 tháng thử việc
- Thưởng lễ, Tết, ngày nghỉ trong năm theo quy định của công ty
- Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động. Có cơ hội phát triển bản thân
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8h30-12, chiều 13h-17h30. Ngày thứ 7 sáng 12h-12h30
Thời gian làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BBQ Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: BBQ Chicken T7-S07 TimeCity

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

