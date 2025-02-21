Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH BBQ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty TNHH BBQ Việt Nam
- Hà Nội: Tầng 28, Tòa nhà Handico, Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
- Chuyên viên HR thực hiện công tác tuyển dụng theo kế hoạch đã được thông qua theo từng tháng và khi công ty có phát sinh nhu cầu nhân sự.
- Tiến hành tìm kiếm, đề xuất các kênh tuyển dụng hiệu quả để tuyển dụng được những ứng viên chất lượng.
- Xây dựng bảng mô tả chi tiết công việc cho các vị trí tuyển dụng.
- Sàng lọc hồ sơ ứng tuyển, liên hệ với các ứng viên và sắp xếp lịch phỏng vấn và trực tiếp tham gia phỏng vấn.
- Thông báo kết quả phỏng vấn cho các ứng viên trúng tuyển và gửi thư cảm ơn đối với những ứng viên không đạt.
- Thực hiện các công việc để duy trì và cải tiến quy trình tuyển dụng, xây dựng & quản lý bộ câu hỏi tuyển dụng cho từng vị trí ứng tuyển khác nhau.
- Sắp xếp, lưu trữ và cập nhật data tuyển dụng
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH BBQ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước. Đóng BH ngay sau 01 tháng thử việc
- Thưởng lễ, Tết, ngày nghỉ trong năm theo quy định của công ty
- Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động. Có cơ hội phát triển bản thân
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8h30-12, chiều 13h-17h30. Ngày thứ 7 sáng 12h-12h30
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BBQ Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
