Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng

Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Từ 7 Triệu

- Đăng tin tuyển dụng, sàng lọc CV, liên hệ ứng viên đặt lịch phỏng vấn, trực tiếp phỏng vấn ứng viên.
- Đào tạo công tác tuyển dụng cho nhân viên cấp dưới.
- Các công việc khác liên quan đến tuyển dụng và quản lý nhân sự theo sự chỉ đạo của Giám đốc.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, có tối thiểu 1 năm làm công tác tuyển dụng nhân sự.
– Yêu thích công việc tuyển dụng và có mong muốn phát triển sự nghiệp tại lĩnh vực này.
- Chăm chỉ, chủ động, sáng tạo trong công tác, không ngừng học hỏi để nâng cao chuyên môn.
- Nhiệt tình, hết mình vì tập thể.
-Có khả năng đào tạo văn hoá doanh nghiệp và đào tạo nghiệp vụ tuyển dụng cho nhân viên cấp dưới.

Tại Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 7 triệu/tháng + Thưởng tuyển dụng + + Thưởng Hoa hồng vụ chốt.
- Thử việc 2 tháng. Thời gian thử việc có thể rút ngắn còn 1 tháng nếu thời gian thử việc được đánh giá tốt.
- Phụ cấp (vé xe, ăn trưa, trách nhiệm).
- Thưởng nóng Hoa hồng, thưởng lễ tết 20/10, 8/3,..và theo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty (thu nhập từ 8 -20tr).
- Đóng BHXH theo quy định Nhà nước.
- Du lịch miễn phí 2 lần/năm cùng Công ty, tham gia các chương trình bốc thăm trúng thưởng, đại hội thể thao,.... Thưởng du lịch nước ngoài hằng năm nếu làm tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng

Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

